Económica vs. premium: cuánto cuesta la camiseta de la Selección Argentina

La marca Adidas comercializa actualmente distintos modelos de la indumentaria. La alternativa más económica, conocida como “fan” o “hincha”, tiene un valor que ronda los 150 mil pesos en tiendas oficiales y cadenas deportivas.

En cambio, la denominada versión “authentic” o “jugador”, confeccionada con materiales y tecnología profesional, se ubica entre los 220 mil y 230 mil pesos. En el caso de la prenda con el nombre y número de Messi, el precio puede llegar a los 249.999 pesos en la edición profesional personalizada.

La versión “hincha” es la más elegida para uso cotidiano y tribuna. Cuenta con un calce más relajado, tela menos técnica y detalles clásicos en el escudo y las terminaciones. Está pensada para ofrecer mayor comodidad y durabilidad en el uso diario, manteniendo un diseño muy similar al que utilizan los futbolistas.

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Por otro lado, el modelo profesional replica la indumentaria utilizada durante los partidos oficiales. Se caracteriza por ser más liviana, incorporar detalles termosellados y sumar tecnología especial para mejorar la ventilación y la transpiración. Además, presenta un ajuste más ceñido al cuerpo.

Dentro de la línea también aparecen otras versiones, como las camisetas manga larga, modelos de arquero y ediciones personalizadas.

Cuánto sale la camiseta de arquero del Dibu Martínez

La camiseta de arquero, por ejemplo, supera los 220 mil pesos en su variante profesional, mientras que algunas opciones premium se acercan a los 250 mil.

Además de la camiseta, la colección de indumentaria incluye otras prendas de la Selección. Los shorts tienen precios que oscilan entre los 70 mil y 100 mil pesos, según el diseño y la tecnología aplicada. En tanto, las medias se comercializan aproximadamente entre los 25 mil y 35 mil pesos.

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En paralelo a la venta de los productos originales, en redes sociales y tiendas alternativas también se ofrecen réplicas, con precios considerablemente más bajos, aunque con menor calidad y durabilidad.