En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Sueño
Dormir
Salud

Apnea del sueño: cómo detectarla al dormir solo y qué peligro representa

La apnea del sueño es un trastorno que puede pasar desapercibido durante la noche y afectar la calidad del descanso.

Banner Seguinos en google DESK
La apnea del sueño es un trastorno que puede pasar desapercibido durante la noche y afectar la calidad del descanso.

La apnea del sueño es un trastorno que puede pasar desapercibido durante la noche y afectar la calidad del descanso.

Dormir bien es fundamental para la salud, pero la apnea obstructiva del sueño es un trastorno que muchas veces pasa inadvertido. Esta condición provoca interrupciones en la respiración durante el descanso y puede afectar la calidad de vida.

Leé también Parálisis del sueño: qué ocurre en el cerebro y por qué algunos lo vinculan con ataques de espíritus
La aterradora sensación de no poder moverse y sentir una presencia sobre el cuerpo dio origen a la creencia popular del “muerto encima”, hoy explicada por la ciencia como parálisis del sueño.

La apnea obstructiva del sueño ocurre cuando la vía aérea se bloquea de manera parcial o total durante el sueño, lo que genera pausas respiratorias que duran varios segundos. Estas interrupciones se repiten a lo largo de la noche, disminuyen la oxigenación en sangre y fragmentan el descanso.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y distintos estudios científicos, la apnea del sueño es un trastorno frecuente en la población adulta, aunque una gran cantidad de casos permanece sin diagnóstico. La prevalencia varía según la edad, el sexo y los criterios clínicos utilizados en cada investigación.

La National Sleep Foundation y otros organismos especializados recomiendan que los adultos duerman entre 7 y 9 horas por noche para mantener un buen estado de salud física y mental. Dormir menos o con mala calidad puede agravar los problemas respiratorios nocturnos y afectar la función cognitiva, el sistema inmunológico y el metabolismo.

Cómo detectar la apnea del sueño cuando se duerme solo

apnea-sueno.jpg

Aunque lo ideal es que otra persona observe el descanso, existen señales que se pueden identificar de manera individual:

  • Somnolencia excesiva durante el día y dificultad para concentrarse.

  • Despertares súbitos con sensación de ahogo o falta de aire.

  • Dolores de cabeza matutinos.

  • Boca seca o dolor de garganta al despertar.

  • Sueño fragmentado o sensación de no haber descansado.

Estudios publicados en revistas especializadas como Sleep y Journal of Clinical Sleep Medicine confirman que estos síntomas son frecuentes en personas con apnea del sueño.

Tecnologías accesibles para monitorear el sueño

apneadelsueño

Para quienes duermen solos, existen herramientas que pueden ayudar a detectar indicios del trastorno:

  • Apps para celulares: aplicaciones como SnoreLab o SleepCycle permiten grabar y analizar sonidos nocturnos, identificando ronquidos y posibles pausas respiratorias. Investigaciones recientes sugieren que algunas de estas apps muestran una buena correlación con diagnósticos clínicos en casos de apnea leve y moderada.

  • Wearables (relojes inteligentes y pulseras): estos dispositivos monitorean la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno en sangre (SpO). Variaciones irregulares durante la noche pueden ser una señal de alerta.

Ante la presencia de síntomas persistentes, es clave consultar a un médico especialista en sueño. El diagnóstico definitivo se realiza mediante una polisomnografía, un estudio que registra múltiples variables mientras la persona duerme. En determinados casos, también puede indicarse un estudio domiciliario con equipos portátiles.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Sueño Dormir Peligro Hacks
Notas relacionadas
Tu casa te está estresando: el pequeño cambio que debés hacer este fin de semana para calmar la mente según tu signo
La advertencia de los astros: la energía de este fin de semana para cada signo
Se estrena en cines "Backrooms: sin salida", una de las películas más esperadas del año

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar