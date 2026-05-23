El angustiante momento que vivió Evangelina Anderson junto a su hijo Bastian: "Se picó"

“Qué vamos a hacer. Vinieron los amigos de Basti, vino mi mamá, mi hermana, dónde están, a ver si los vemos... allá van. Qué bajón, che”, comentó Evangelina mientras enfocaba a familiares y conocidos alejándose del lugar. Y en el video expuso lo ocurrido con una frase letal: “Se picó en otra categoría y suspendieron el partido de Basti ”.

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Qué dijo Evangelina Anderson de Martín Demichelis

Un gesto aparentemente simple en redes sociales volvió a despertar rumores sobre el vínculo entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis. La modelo reaccionó con un “me gusta” a una publicación de Instagram que contenía una frase contundente: "La vida te dio otra oportunidad. Si ya elegiste mal al papá, al menos elige bien al padrastro".

La interacción no pasó inadvertida y rápidamente comenzó a circular en redes sociales luego de que fuera compartida por Pochi de Gossipeame. En medio de la separación de la pareja, oficializada a comienzos de 2025 tras casi veinte años de relación y tres hijos en común, muchos interpretaron el gesto como una indirecta hacia el exfutbolista.

Con el correr de los meses, Evangelina dejó ver en distintas entrevistas parte de la decepción que atravesó tras la ruptura. Durante una charla en LAM (América TV), reflexionó sobre los límites que no estuvo dispuesta a negociar dentro de una relación: "Imaginate que vos y yo somos pareja y vos hacés algo que yo tuve la oportunidad de hacer y decidí no hacer, ni haría. Vos y yo no estamos en el mismo punto. Los valores no se negocian. Entonces, para mí, si no estamos en el mismo nivel, hasta acá llego mi camino con vos, y soy muy determinante".

Tiempo después, en una conversación con Martín Cirio, también habló del impacto emocional que le generó la separación y de cómo transitó ese proceso personal. "Cuando me separé, se me cayó el mundo encima. Fue una decisión que tomé yo, pero… creo mucho en Dios, y en el universo, y en las energías", expresó. Luego cerró con una frase: "Dios me sacó la venda de los ojos, y yo con esa venda me até el pelo, y ahora me veo más linda, y menos ciega".

Aunque hasta ahora Anderson había evitado profundizar públicamente en los motivos de la ruptura, principalmente por el bienestar de sus hijos, este nuevo gesto fue interpretado por muchos seguidores como una señal más directa y personal sobre la relación que mantiene actualmente con Demichelis y sobre cuestiones vinculadas a la dinámica familiar tras la separación.