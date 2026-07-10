Mundial 2026: el inquietante vaticinio de un astrólogo sobre el Dibu Martínez ante Suiza

A través de su cuenta @FutbolConAstros, Guido Tejat compartió su lectura sobre el partido y anticipó que será una prueba exigente para los campeones del mundo. “Séneca decía que el fuego prueba el oro y la adversidad, a los hombres fuertes. El sábado, Argentina va a necesitar algo más que fútbol para clasificar. Viene muy difícil por astros”, expresó.

En medio de ese escenario que planteó como complicado, el astrólogo ubicó al arquero argentino como una de las claves para superar el obstáculo. “Esta leyenda que tenemos bajo los tres palos será fundamental frente a Suiza. Aspectos similares al partido con Países Bajos 2022”, afirmó, recordando aquella noche donde Dibu Martínez volvió a convertirse en protagonista.

Finalmente, el especialista dejó un mensaje para los hinchas argentinos y una particular recomendación antes del partido. “Visualicen al Dibu así durante estos días hasta el sábado: feliz, festejando, sosteniendo a un país entero”, escribió. Además, cerró con una frase que rápidamente llamó la atención: “El sábado hay que jugar de verde”. Ahora habrá que esperar para saber si su predicción se cumple.

Quién es y cuál es la trayectoria deportiva de Emiliano Dibu Martínez

Emiliano “Dibu” Martínez construyó una de las historias más destacadas del fútbol argentino reciente a partir de un camino marcado por la perseverancia, la formación en el exterior y grandes actuaciones tanto a nivel de clubes como con la Selección argentina.

Oriundo de Mar del Plata, sus primeros pasos en el fútbol los dio en su ciudad natal. Luego de realizar pruebas en clubes importantes, se incorporó a las divisiones juveniles de Independiente, donde comenzó una etapa clave de su formación. Fue durante su estadía en la pensión del club cuando recibió el apodo Dibu, nombre con el que años más tarde sería reconocido mundialmente.

Siendo muy joven emigró a Inglaterra, luego de ser reclutado por Arsenal para continuar su desarrollo futbolístico. En el club inglés inició un proceso de crecimiento que incluyó diferentes préstamos con el objetivo de sumar minutos y experiencia profesional. Durante ese período pasó por equipos como Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton y Reading, además de tener una experiencia en Getafe de España.

Ese recorrido por distintos equipos le permitió consolidarse como arquero profesional hasta lograr un lugar definitivo en la elite. En 2020 llegó al Aston Villa, donde se convirtió en una de las figuras más importantes del equipo y logró destacarse dentro de la Premier League. Con el conjunto inglés alcanzó títulos relevantes, entre ellos la conquista de la Europa League, ampliando su palmarés a nivel de clubes.

Su explosión internacional llegó especialmente con la Selección argentina. Martínez fue protagonista en momentos decisivos, especialmente en definiciones por penales, y se transformó en una pieza fundamental de la etapa más exitosa de la Albiceleste. Fue titular en la obtención de la Copa América 2021 y en la conquista de la Copa del Mundo 2022, logros que lo llevaron al reconocimiento mundial y le permitieron recibir premios individuales.

Dentro de la cancha, el Dibu se caracteriza por su presencia física, sus reflejos en los mano a mano y su seguridad en los penales. Su liderazgo y fuerte personalidad también lo convirtieron en un referente para sus compañeros tanto en Aston Villa como en la Selección argentina.

La trayectoria de Emiliano Martínez suele ser destacada como una historia de superación: desde sus comienzos en Mar del Plata y las dificultades iniciales, hasta su llegada a la máxima competencia internacional. Su vínculo con su ciudad natal continúa vigente, mientras que su vida personal, junto a su familia, también forma parte del interés que genera su figura dentro y fuera del fútbol.