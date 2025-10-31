Cómo hacer chocotorta paso a paso: la receta más fácil y rica

Consejos para que quede perfecta

Usá un buen queso crema: la textura y el sabor dependen mucho de la calidad del queso. Cuanto más firme, mejor se sostiene la estructura del postre.

Respetá el frío: el tiempo en heladera es clave para que las galletitas se ablanden y los sabores se integren.

Proporciones equilibradas: la mezcla ideal es mitad dulce de leche, mitad queso crema. Así evitás que resulte empalagosa.

Decoración simple: el toque final puede ser cacao amargo o trocitos de galletita, pero lo importante es dejarla enfriar bien antes de servir.

Un postre argentino que nunca pasa de moda

La chocotorta no solo es una receta: es parte del patrimonio emocional de los argentinos. Cada familia tiene su versión, su secreto o su proporción perfecta. Lo cierto es que este postre sin horno, fácil y rendidor, sigue demostrando que la simpleza también puede ser irresistible.

Un clásico de siempre que, sin importar el paso del tiempo, continúa ocupando su lugar en las mesas de todo el país.