Cómo lavar correctamente las frutas y verduras para evitar enfermedades

Desinfección de frutas y verduras con vinagre

desinfectar-verduras-frutas-vinagre.png

Podés usar vinagre de manzana, sidra, malta o blanco.

Mezclá ½ taza de vinagre por 1 taza de agua .

Remojá las frutas y verduras durante 15 a 20 minutos .

Luego enjuagá bajo el chorro de agua fría durante 1 a 2 minutos para eliminar restos y evitar cambios en sabor o aroma.

Desinfección de frutas y verduras con lavandina

Desinfección de frutas y verduras con lavandina.jpeg

Usá lavandina sin perfume y apta para desinfección de alimentos (esto debe figurar en la etiqueta).

Mezclá 3 gotas de lavandina por cada litro de agua potable .

Sumergí las frutas o verduras durante 5 minutos .

Luego enjuagá muy bien con agua potable para eliminar cualquier residuo.

No uses lavandina concentrada, perfumada o no apta para alimentos. Leé siempre la etiqueta.

Desinfección de frutas y verduras con bicarbonato

Desinfección de frutas y verduras con bicarbonato.jpg

Disolvé 1 cucharadita de bicarbonato por cada taza de agua fría .

Remojá los productos durante 15 a 20 minutos .

Enjuagá con agua potable.

Desinfección de frutas y verduras: ¿Se puede usar detergente?

Solo si está muy diluido en agua (unas gotas en 1 litro).

Puede dejar sabor u olor si no se enjuaga bien, por eso no es lo más recomendable.

Si se usa, enjuagá muy bien con agua corriente.

8. Cocinar al vapor: temperatura para eliminar gérmenes

Si vas a consumir frutas o verduras al vapor, asegurate que la temperatura alcance al menos 60 °C durante la cocción para eliminar la mayoría de los gérmenes y bacterias, preservando nutrientes y sabor.

Frutas-verduras.jpeg Frutas y verduras: ¿a qué precios se venderán?

¿Qué pasa si no se lavan bien las frutas y verduras?

Además de pesticidas y tierra, las frutas y verduras mal lavadas pueden transmitir bacterias como la Helicobacter pylori, que se aloja en el estómago y puede causar:

Gastritis crónica

Úlceras

Dolor abdominal

Náuseas

En casos graves, riesgo aumentado de cáncer gástrico

Esta bacteria se transmite por vía oral-fecal, por lo que una verdura mal lavada puede ser una vía directa de contagio.

Consejo al momento de comprar: elegí frutas y verduras que no tengan golpes, rajaduras ni zonas blandas, ya que esas partes pueden favorecer la entrada y proliferación de microorganismos. Incluso cuando vas a desinfectar, es mejor partir de un alimento en buen estado.

Dato extra: incluso frutas con cáscara no comestible (melón, sandía, palta) deben lavarse antes de cortarlas para evitar que el cuchillo arrastre bacterias al interior.