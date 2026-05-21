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Flautitas caseras: la receta fácil para hacer pan crocante y aireado

Con pocos ingredientes y un procedimiento simple, esta receta de flautitas caseras permite lograr un pan crocante por fuera, aireado por dentro y listo en pocos pasos.

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Con pocos ingredientes y un procedimiento simple

Con pocos ingredientes y un procedimiento simple, esta receta de flautitas caseras permite lograr un pan crocante por fuera, aireado por dentro y listo en pocos pasos.

Las flautitas caseras se convirtieron en una de las recetas más buscadas por quienes quieren preparar pan casero de manera simple y con pocos ingredientes. Con una corteza crocante y una miga liviana, esta versión artesanal permite obtener resultados similares a los de panadería sin necesidad de técnicas complicadas.

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Ingredientes para las flautitas casera

Para hacer 12 flautitas, según la receta del cocinero Edgardo Ríos en su canal de YouTube “Mambrunense”, se necesita:

  • 1 kilo de harina 0000
  • 30 gramos de sal
  • 600 mililitros de agua tibia
  • 1 sobre de levadura seca
  • Media cucharadita de azúcar
  • 50 gramos de grasa o manteca

La levadura debe mezclarse previamente con el azúcar antes de incorporarla al resto de los ingredientes.

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Cómo es el amasado y el primer descanso

Una vez integrada toda la mezcla, el amasado debe realizarse durante aproximadamente cinco minutos hasta conseguir una masa uniforme y elástica.

Después, la preparación tiene que descansar tapada durante media hora. Ese reposo ayuda a que la masa gane volumen y facilite el formado posterior.

El truco para darles forma

Cuando la masa ya descansó, se divide en 12 partes iguales de unos 135 gramos cada una.

Cada porción se bolea ligeramente, se estira y luego se enrolla. La técnica consiste en cerrar la masa mientras se presiona con firmeza usando la palma de la mano, un detalle clave para lograr la forma clásica de las flautitas.

El corte antes del horno

Antes de hornearlas, las piezas llevan un corte longitudinal realizado con un cúter. Esa incisión permite que la masa se expanda correctamente durante la cocción y también le da el aspecto típico de panadería.

Cuánto tiempo se cocinan

Las flautitas deben cocinarse en un horno precalentado a 200 grados durante 10 a 15 minutos, hasta que queden bien doradas y crocantes por fuera.

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