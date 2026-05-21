Flautitas caseras: la receta fácil para hacer pan crocante y aireado

Cómo es el amasado y el primer descanso

Una vez integrada toda la mezcla, el amasado debe realizarse durante aproximadamente cinco minutos hasta conseguir una masa uniforme y elástica.

Después, la preparación tiene que descansar tapada durante media hora. Ese reposo ayuda a que la masa gane volumen y facilite el formado posterior.

El truco para darles forma

Cuando la masa ya descansó, se divide en 12 partes iguales de unos 135 gramos cada una.

Cada porción se bolea ligeramente, se estira y luego se enrolla. La técnica consiste en cerrar la masa mientras se presiona con firmeza usando la palma de la mano, un detalle clave para lograr la forma clásica de las flautitas.

El corte antes del horno

Antes de hornearlas, las piezas llevan un corte longitudinal realizado con un cúter. Esa incisión permite que la masa se expanda correctamente durante la cocción y también le da el aspecto típico de panadería.

Cuánto tiempo se cocinan

Las flautitas deben cocinarse en un horno precalentado a 200 grados durante 10 a 15 minutos, hasta que queden bien doradas y crocantes por fuera.