Marcelo Polino destapó la interna de Telefe con Wanda Nara: "Ya termina MasterChef y..."

Ahí, el panelista Guido Zaffora quiso saber más sobre la postura del canal: "La gente de Telefe, ¿está contenta con el desempeño de Wanda?" Polino respondió con precisión: "Me parece que el programa mide bien, ella su programa lo hace correcto. Me parece que la lupa está puesta más en lo que dice para afuera que para el trabajo. Lo que preocupa y por eso estaba puesto en una cláusula que su vida privada debía ser resguardada".

Y agregó: "Me parece que a Telefé flaco favor le hace una conductora del programa de primetime ventilando intimidades tanto propias como como del padre de sus hijas".

Calabró sumó más información sobre lo que se comenta en la gerencia del canal: "Lo que les jorobó fue un poco el posteo de Icardi en relación a MasterChef, porque dicen: 'Este estuvo acá, vino y dijo que le encantaba el programa, todo divino y ahora viene...' Te voy a decir la palabra que me dijeron: 'Viene y nos mea'. Y les baja el precio a todos: a Wanda, al formato y a los participantes".

Polino, por su parte, agregó otra versión que le llegó: "No tengo esa versión, lo que sí me llegó: 'Hubo esta mina vos otra vez vuelve a abrir la boca y vuelve a ensuciar el canal'".

Más adelante, en el programa, un panelista un fragmento del contrato de Wanda Nara con Telefe: "Asimismo el talento se obliga a mantener en su vida privada una conducta ordenada y alejada de los hechos que atenten contra la moral, las buenas costumbres o que puedan ser considerados como ilícitos, cuasi delitos o delitos y puedan ocasionar descrédito público, escándalo, desprecio, ridículo. No realizar actos o hacer declaraciones que vayan en contra de los principios y valores de Telefe".

Marina Calabró cerró con un detalle clave: "Es una cláusula que están en todos los contratos de Telefe y que podría ser una causal hasta de rescisión de contrato, porque viste que ella dice: 'Firmé por muchos años, firmé por tres para los que preguntan'".

Qué explicación dio Wanda Nara sobre la mención constante a la China Suárez en MasterChef Celebrity

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a encenderse tras la difusión de los chats privados que la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) hizo públicos y las posteriores respuestas de ambos, que reavivaron la disputa mediática entre ellos.

En medio de este clima cargado de tensión, Wanda dio declaraciones en Sálvese Quien Pueda (América TV). Lejos de bajar el tono, eligió profundizar la polémica y explicó por qué suele mencionar a la China Suárez, actual pareja de Icardi, dentro del reality gastronómico.

"Está todo en mi Instagram", dijo al ser consultada sobre los fuertes cruces en redes con Mauro Icardi. Y luego desafió ante el descargo del futbolista donde la desmiente rotundamente: "Ni idea, están baratos los vuelos a Estambul pueden ir a entrevistarlo. Ya dije lo que pensaba".

Cuando se le preguntó por el posteo de “MasterChina” que Icardi compartió y que involucra a la actriz, Wanda Nara reveló el motivo de sus comentarios en tono filoso.

“Yo soy funcional al programa. Si hay participantes que tuvieron relación, no tengo la culpa que sean casi todos que tuvieron relación, yo pregunto. Y sino tengo que hacer lo que me dice mi guion", se sinceró.

Luego, al ser consultada por los dichos de Icardi sobre supuestos olores, Wanda reaccionó con una sonrisa y lanzó una frase contundente: "Eso es un montón, me da asco...".