Escandalosa afirmación sobre la pareja de Mauro Icardi y la China Suárez: "Una atorranta se metió..."

“La China Suárez fue la primera sirena de la historia, porque las sirenas destruían a los marineros. Ella es una mujer que se dedica a destruir muchos hombres. A Wanda le sacaron el marido. Ella era feliz con su marido y sus hijos, y una atorranta se metió en su vida ”, sostuvo Gabriel.

Y al finalizar, agregó: “A mí me sacás a mi marido y te hago la vida imposible. Yo entiendo a Wanda. Soy team Wanda. Es una pena que esa familia se haya terminado. Me gustaba mucho la pareja de Wanda e Icardi”.

Qué decisión tomó el Ministerio Público Tutelar con Wanda Nara y Mauro Icardi

El Ministerio Público Tutelar quedó involucrado tras la difusión de los chats entre Mauro Icardi y Wanda Nara. No por haber tomado partido por alguno de los dos, sino porque los intercambios que se viralizaron formarían parte de un canal oficial de comunicación supervisado por el propio organismo.

Según explicó Paula Varela en Intrusos (América TV), los mensajes que circularon en las últimas horas no corresponden a un diálogo privado entre la expareja, sino a un chat grupal institucional en el que también interviene Fernanda Mattera, la licenciada designada para el seguimiento del caso de Francesca e Isabella, hijas de ambos.

“Ellos no tienen comunicación solos”, aclaró la panelista. En ese mismo sentido, remarcó que el delantero solo interviene cuando la profesional lo autoriza dentro del grupo. “Cuando ella le pregunta directamente qué opina sobre algo que propone Wanda, ahí él habla. Pero cuando Wanda escribe por su cuenta, Mauro no contesta nunca ”, detalló, subrayando el extremo cuidado con el que Icardi maneja cada intercambio en función del proceso judicial en curso.

Uno de los datos más delicados es que la Justicia ya estaría resguardando el contenido completo de las conversaciones filtradas. De acuerdo a lo revelado en el programa, la denuncia contra Wanda se formalizaría en febrero, una vez finalizada la feria judicial, prevista hasta el 2 de ese mes. Además, el Ministerio ya puso en conocimiento de la situación al juez Adrián Hagopián, dado que la difusión de este tipo de comunicaciones no está permitida.

La situación sumó un nuevo capítulo mientras el ciclo estaba al aire. En ese mismo chat grupal se produjo una nueva interacción entre Wanda, Mauro y Mattera. Allí, la profesional intervino con un pedido puntual dirigido a ambos padres: evitar que las disputas y los cruces públicos terminen afectando el proceso que se viene desarrollando con las niñas.

En ese marco, la licenciada Mattera habría solicitado de manera explícita que, más allá del conflicto entre los adultos, se sostenga el vínculo de Icardi con sus hijas y continúe el tratamiento terapéutico. La prioridad, según se remarcó, es preservar el trabajo realizado hasta el momento y evitar que el enfrentamiento personal haga retroceder todo lo avanzado por el organismo.