Escandalosa afirmación sobre la pareja de Mauro Icardi y la China Suárez: "Una atorranta se metió..."

Las repercusiones del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúan multiplicándose. Como suele ocurrir, la China Suárez volvió a quedar involucrada de manera indirecta. ¿Qué pasó?

23 ene 2026, 17:00
Se cierra una semana movida para Wanda Nara y Mauro Icardi, que eligieron convertir sus celulares en el principal campo de batalla. A través de posteos y chats filtrados, eligieron exponerse sin ningún tipo de concesión, en un ida y vuelta feroz que habría tenido su punto de inflexión en la intervención del Ministerio Público Tutelar.

Pero en el balance general, y según lo que trascendió en los medios, el resultado no habría sido el mismo para los dos. De acuerdo a la evaluación del organismo, quien habría quedado mejor posicionado fue el futbolista, ya que todo lo que Wanda expuso sobre su expareja formaría parte de una conversación grupal en la que también intervenía el Ministerio Público Tutelar.

En el programa de Moria Casán por El Trece, Gabriel Oliveri tomó la palabra y fue tajante respecto a esta situación. “Creo que Wanda perdió al hombre de su vida. Se hizo la linda y perdió a un hombre que tenía todo: belleza, dinero, talento. Jugó mucho y se lo perdió”.

Allí fue que en su comentario ubicó de la mismisima, la China Suárez como protagonista de la cuestión; Oliveri directamente la trató como alguien que destruyó la pareja consolidada que tenían, dado a que en su momento ella fue la que primero se acercó.

La China Suárez fue la primera sirena de la historia, porque las sirenas destruían a los marineros. Ella es una mujer que se dedica a destruir muchos hombres. A Wanda le sacaron el marido. Ella era feliz con su marido y sus hijos, y una atorranta se metió en su vida ”, sostuvo Gabriel.

Y al finalizar, agregó: “A mí me sacás a mi marido y te hago la vida imposible. Yo entiendo a Wanda. Soy team Wanda. Es una pena que esa familia se haya terminado. Me gustaba mucho la pareja de Wanda e Icardi”.

Qué decisión tomó el Ministerio Público Tutelar con Wanda Nara y Mauro Icardi

El Ministerio Público Tutelar quedó involucrado tras la difusión de los chats entre Mauro Icardi y Wanda Nara. No por haber tomado partido por alguno de los dos, sino porque los intercambios que se viralizaron formarían parte de un canal oficial de comunicación supervisado por el propio organismo.

Según explicó Paula Varela en Intrusos (América TV), los mensajes que circularon en las últimas horas no corresponden a un diálogo privado entre la expareja, sino a un chat grupal institucional en el que también interviene Fernanda Mattera, la licenciada designada para el seguimiento del caso de Francesca e Isabella, hijas de ambos.

“Ellos no tienen comunicación solos”, aclaró la panelista. En ese mismo sentido, remarcó que el delantero solo interviene cuando la profesional lo autoriza dentro del grupo. “Cuando ella le pregunta directamente qué opina sobre algo que propone Wanda, ahí él habla. Pero cuando Wanda escribe por su cuenta, Mauro no contesta nunca ”, detalló, subrayando el extremo cuidado con el que Icardi maneja cada intercambio en función del proceso judicial en curso.

Uno de los datos más delicados es que la Justicia ya estaría resguardando el contenido completo de las conversaciones filtradas. De acuerdo a lo revelado en el programa, la denuncia contra Wanda se formalizaría en febrero, una vez finalizada la feria judicial, prevista hasta el 2 de ese mes. Además, el Ministerio ya puso en conocimiento de la situación al juez Adrián Hagopián, dado que la difusión de este tipo de comunicaciones no está permitida.

La situación sumó un nuevo capítulo mientras el ciclo estaba al aire. En ese mismo chat grupal se produjo una nueva interacción entre Wanda, Mauro y Mattera. Allí, la profesional intervino con un pedido puntual dirigido a ambos padres: evitar que las disputas y los cruces públicos terminen afectando el proceso que se viene desarrollando con las niñas.

En ese marco, la licenciada Mattera habría solicitado de manera explícita que, más allá del conflicto entre los adultos, se sostenga el vínculo de Icardi con sus hijas y continúe el tratamiento terapéutico. La prioridad, según se remarcó, es preservar el trabajo realizado hasta el momento y evitar que el enfrentamiento personal haga retroceder todo lo avanzado por el organismo.

