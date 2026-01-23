Les robaron la camioneta y quedaron varados en Florianópolis: el drama de cuatro turistas argentinos en Brasil
Habían estacionado el vehículo para disfrutar de Playa Brava y cuando volvieron al estacionamiento el rodado no estaba. Sospechan de una banda organizada.
Turistas argentinos sufrieron un robo en Florianópolis. Gentileza: Misiones Opina.
Un grupo de turistas argentinos fue víctima del robo de su camioneta mientras disfrutaba de una jornada en Playa Brava, en Florianópolis, en un hecho ocurrido a plena luz del día. El hecho los dejó sin dinero, documentación ni medios para regresar al país.
Iván Vargas, uno de los damnificados, relató que el grupo se alojaba en el barrio Ingleses, en un departamento que contaba con estacionamiento propio. Sin embargo, ese día decidieron recorrer distintas playas de la isla y dejaron la camioneta en un predio público cercano a la costa, donde estacionaban decenas de vehículos.
“Había aproximadamente cien autos, todos argentinos: unas cincuenta camionetas y cincuenta autos”, contó Vargas en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones. Según explicó, el grupo permaneció en la playa entre una hora y media y dos horas.
Al regresar, la sorpresa fue total. “Cuando llego al lugar donde tenía que estar la camioneta, no estaba”, recordó. En un primer momento intentó buscar alguna explicación y consultó en comercios cercanos, incluso en una heladería de la zona, pero nadie supo darle información sobre lo ocurrido.
Dentro del vehículo se encontraban todos los objetos personales del grupo, incluidos documentos, dinero, los papeles del auto y pertenencias necesarias para el viaje. “Estaban todas mis cosas: los documentos, los papeles del auto, la plata, nuestras cosas personales”, relató.
Vargas también señaló que en el lugar suele haber un cuidador de autos, aunque en el momento del robo no se encontraba presente, lo que alimentó las sospechas sobre la modalidad del delito.
Sospechan de una banda organizada
Tras el episodio, los turistas realizaron la denuncia correspondiente ante la Policía Militar de Brasil. “Nos atendieron bien, pero hasta ahora no tuvimos ningún tipo de respuesta”, explicó Iván, quien aseguró que el caso aún no registró avances concretos.
Según su testimonio, existen indicios de que podría tratarse de una banda organizada que aprovecha la presencia de turistas argentinos y la concentración de vehículos en zonas muy concurridas. “Es una banda que está haciendo exactamente eso”, advirtió, lo que generó preocupación entre otros visitantes que vacacionan en Florianópolis.
La principal inquietud del grupo es ahora poder regresar a la Argentina, ya que el robo los dejó sin documentación ni recursos. Por ese motivo, solicitaron la intervención del consulado argentino para poder tramitar pasaportes de emergencia y resolver su situación en Brasil.