Les robaron la camioneta y quedaron varados en Florianópolis: el drama de cuatro turistas argentinos en Brasil

Dentro del vehículo se encontraban todos los objetos personales del grupo, incluidos documentos, dinero, los papeles del auto y pertenencias necesarias para el viaje. “Estaban todas mis cosas: los documentos, los papeles del auto, la plata, nuestras cosas personales”, relató.

Vargas también señaló que en el lugar suele haber un cuidador de autos, aunque en el momento del robo no se encontraba presente, lo que alimentó las sospechas sobre la modalidad del delito.

3I7XL2GXGZCT5AORUVCCPFQXMQ Iván Vargas (dueño de la camioneta), su hermana Giuliana, Franco Chamorro y Florencia Sosa (Fotos: Gentileza Iván Vargas)

Sospechan de una banda organizada

Tras el episodio, los turistas realizaron la denuncia correspondiente ante la Policía Militar de Brasil. “Nos atendieron bien, pero hasta ahora no tuvimos ningún tipo de respuesta”, explicó Iván, quien aseguró que el caso aún no registró avances concretos.

Según su testimonio, existen indicios de que podría tratarse de una banda organizada que aprovecha la presencia de turistas argentinos y la concentración de vehículos en zonas muy concurridas. “Es una banda que está haciendo exactamente eso”, advirtió, lo que generó preocupación entre otros visitantes que vacacionan en Florianópolis.

las-victimas-se-quedaron-sin-camioneta-dinero-documentos-ni-medios-para-volver-a-argentina-foto-misiones-cuatro-GAPQDODRNFGULAPHIUD3KOD2C4 (1) Las víctimas se quedaron sin camioneta, dinero, documentos ni medios para volver a Argentina (Foto: Misiones Cuatro)

La principal inquietud del grupo es ahora poder regresar a la Argentina, ya que el robo los dejó sin documentación ni recursos. Por ese motivo, solicitaron la intervención del consulado argentino para poder tramitar pasaportes de emergencia y resolver su situación en Brasil.