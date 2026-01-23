Batería del celular: no cometas estos errores que reducen su vida útil
El cuidado de la batería es fundamental para prolongar el rendimiento de celulares y otros dispositivos móviles
Las mejores configuraciones para que la batería de tu celular no se agote rápido.
El buen rendimiento de la batería es fundamental para el correcto funcionamiento de celulares, tablets, laptops y otros dispositivos que utilizan baterías de iones de litio. Aunque el desgaste con el tiempo es un proceso natural, aplicar ciertas prácticas puede ayudar a conservar su capacidad y prolongar su vida útil.
Las baterías de iones de litio pierden capacidad progresivamente debido a reacciones químicas internas. Factores como ciclos de carga incorrectos, temperaturas extremas y uso intensivo aceleran este proceso, afectando el rendimiento general del dispositivo.
Un aspecto clave para preservar la batería es mantener la carga dentro de un rango saludable. Superar el 80 % de carga genera un aumento en la tensión interna de las celdas, lo que contribuye al desgaste prematuro. Por otro lado, permitir que la carga descienda por debajo del 20 % puede causar daños irreversibles y reducción de la capacidad total.
Mantener la batería en este rango optimiza su rendimiento y extiende su vida útil.
Recomendaciones para el cuidado de la batería
Evitar cargar el dispositivo hasta el 100 % de forma habitual, reservando la carga completa para situaciones excepcionales, como viajes prolongados.
Cargar el dispositivo antes de que la batería baje del 20 %.
Proteger el equipo del calor excesivo, evitando su uso durante la carga y la exposición a temperaturas elevadas, como la luz solar directa o el interior de vehículos.
Utilizar cargadores originales o certificados para garantizar una carga segura y estable.
Activar el modo ahorro de energía para reducir el consumo y disminuir el desgaste acumulativo.
Otros aspectos a tener en cuenta son las prácticas a evitar, como mantener el dispositivo conectado durante toda la noche, dado que esto puede generar calor y acelerar el deterioro de la batería. También es perjudicial utilizar el dispositivo en condiciones de frío o calor extremos, lo que afecta negativamente la química interna de la batería. Además, instalar aplicaciones con alto consumo energético sin control puede agotar la batería rápidamente.
Hábitos que prolongan la vida útil de la batería del celular
Los sistemas operativos móviles ofrecen herramientas para evaluar el estado de la batería. En iOS, la función “Salud de la batería” permite conocer la capacidad y el rendimiento. En Android, aplicaciones como AccuBattery brindan información detallada sobre ciclos de carga y capacidad remanente.
Realizar cargas parciales frecuentes en lugar de esperar a que la batería se agote completamente.
Mantener el software actualizado para beneficiarse de mejoras en la gestión energética.
Utilizar el modo avión en situaciones que requieran un ahorro significativo de batería.
Adoptar estas recomendaciones contribuye a mantener la batería de celulares y otros dispositivos móviles en condiciones óptimas, prolongando su vida útil y asegurando un mejor rendimiento.