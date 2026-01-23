Batería del celular: no cometas estos errores que reducen su vida útil

Recomendaciones para el cuidado de la batería

Batería del celular Cómo cargar la batería del celular cuando no hay luz con este truco definitivo. (Foto: Archivo)

Evitar cargar el dispositivo hasta el 100 % de forma habitual , reservando la carga completa para situaciones excepcionales, como viajes prolongados.

Cargar el dispositivo antes de que la batería baje del 20 % .

Proteger el equipo del calor excesivo , evitando su uso durante la carga y la exposición a temperaturas elevadas, como la luz solar directa o el interior de vehículos.

Utilizar cargadores originales o certificados para garantizar una carga segura y estable.

Activar el modo ahorro de energía para reducir el consumo y disminuir el desgaste acumulativo.

Otros aspectos a tener en cuenta son las prácticas a evitar, como mantener el dispositivo conectado durante toda la noche, dado que esto puede generar calor y acelerar el deterioro de la batería. También es perjudicial utilizar el dispositivo en condiciones de frío o calor extremos, lo que afecta negativamente la química interna de la batería. Además, instalar aplicaciones con alto consumo energético sin control puede agotar la batería rápidamente.

Hábitos que prolongan la vida útil de la batería del celular

Los sistemas operativos móviles ofrecen herramientas para evaluar el estado de la batería. En iOS, la función “Salud de la batería” permite conocer la capacidad y el rendimiento. En Android, aplicaciones como AccuBattery brindan información detallada sobre ciclos de carga y capacidad remanente.

Realizar cargas parciales frecuentes en lugar de esperar a que la batería se agote completamente.

Mantener el software actualizado para beneficiarse de mejoras en la gestión energética.

Utilizar el modo avión en situaciones que requieran un ahorro significativo de batería.

Adoptar estas recomendaciones contribuye a mantener la batería de celulares y otros dispositivos móviles en condiciones óptimas, prolongando su vida útil y asegurando un mejor rendimiento.