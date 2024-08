Conmoción por la muerte de la beba de un reconocido influencer

El 5 de agosto, David Allen rompió el silencio con un video profundamente emotivo, en el que compartió su dolor y su angustia. “La cosa más genial que hice en toda mi vida fue darle la bienvenida a mi bebé Lily junto a mi esposa. A las cinco semanas de su nacimiento, falleció”, expresó el influencer, visiblemente afectado.

En el desgarrador video, Allen explicó que había esperado una semana para hablar sobre la tragedia porque no sabía cómo abordar el tema. Con lágrimas en los ojos, relató que la pérdida de su hija ha sido un golpe devastador. “He llorado cada lágrima que he podido llorar. Creo que no es fácil, no se lo deseo a nadie”, confesó.

A pesar de las numerosas preguntas sobre la causa del fallecimiento de Lily Grace, David prefirió mantener la información en la intimidad familiar, respetando su privacidad en un momento tan delicado.

La respuesta de sus seguidores fue abrumadora, con cientos de comentarios llenos de apoyo y solidaridad. “Ningún padre debería morir después de su hijo. Lo siento mucho, fuerzas”, escribió un usuario. Otro, compartiendo su propia experiencia dolorosa, expresó: “Pasé por algo similar hace diez años. Uno aprende a convivir con ese dolor. Todo mi amor para vos y tu mujer”.