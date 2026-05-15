Conmoción por otra muerte en una histórica banda de los '90

Quiénes son Los Parraleños

Los Parraleños surgieron a mediados de los 90 a partir de un grupo de amigos provenientes de distintas bandas de rock que comenzaron a reunirse para tocar en fiestas de la comunidad japonesa. Con el tiempo, ese proyecto fue tomando forma y se convirtió en una propuesta particular dentro de la escena local, fuertemente vinculada a la cultura nikkei y a la fusión de estilos.

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La banda se hizo conocida por sus versiones tropicales de clásicos del rock internacional, con un estilo propio que ellos mismos y su entorno denominaron como “heavy metal samurai”. Esa identidad los llevó a ganar popularidad en la escena under y alternativa, y a tener una fuerte circulación en eventos y programas de televisión.

Su crecimiento los llevó a editar su primer demo, “Diversión Kamikaze”, y a ganar exposición mediática con su tema “Megadeth”, una de sus versiones más reconocidas, que incluso llegó a utilizarse en comerciales y distintos programas televisivos. Con ese impulso, el grupo logró presentaciones junto a artistas como Alejandro Lerner y Árbol, además de participación en diversos ciclos televisivos de entretenimiento.

Con el paso del tiempo, su propuesta les permitió alcanzar reconocimiento en distintos ámbitos culturales, incluyendo distinciones vinculadas a la comunidad japonesa y nominaciones en premios de la industria musical.