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Conmoción por otra muerte en una histórica banda de los '90

El grupo confirmó la noticia en sus redes sociales, donde expresó su dolor por la pérdida.

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Los Parraleños surgieron a mediados de los 90 a partir de un grupo de amigos provenientes de distintas bandas de rock que comenzaron a reunirse para tocar en fiestas de la comunidad japonesa.

Los Parraleños surgieron a mediados de los 90 a partir de un grupo de amigos provenientes de distintas bandas de rock que comenzaron a reunirse para tocar en fiestas de la comunidad japonesa.

El grupo Los Parraleños confirmó en las últimas horas el fallecimiento de Santi Yonamine, uno de sus integrantes históricos, quien formó parte central del proyecto musical durante varios años y fue clave en el desarrollo de su estilo característico. El tecladista y guitarrista murió a los 47 años, según confirmó la propia banda a través de sus redes sociales.

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No es la primera vez que la banda atraviesa una pérdida. En 2012 falleció Pablo “Niko” Takara, guitarrista y miembro fundador de Los Parraleños, tras enfrentar una enfermedad oncológica.

Quiénes son Los Parraleños

Los Parraleños surgieron a mediados de los 90 a partir de un grupo de amigos provenientes de distintas bandas de rock que comenzaron a reunirse para tocar en fiestas de la comunidad japonesa. Con el tiempo, ese proyecto fue tomando forma y se convirtió en una propuesta particular dentro de la escena local, fuertemente vinculada a la cultura nikkei y a la fusión de estilos.

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La banda se hizo conocida por sus versiones tropicales de clásicos del rock internacional, con un estilo propio que ellos mismos y su entorno denominaron como “heavy metal samurai”. Esa identidad los llevó a ganar popularidad en la escena under y alternativa, y a tener una fuerte circulación en eventos y programas de televisión.

Su crecimiento los llevó a editar su primer demo, “Diversión Kamikaze”, y a ganar exposición mediática con su tema “Megadeth”, una de sus versiones más reconocidas, que incluso llegó a utilizarse en comerciales y distintos programas televisivos. Con ese impulso, el grupo logró presentaciones junto a artistas como Alejandro Lerner y Árbol, además de participación en diversos ciclos televisivos de entretenimiento.

Con el paso del tiempo, su propuesta les permitió alcanzar reconocimiento en distintos ámbitos culturales, incluyendo distinciones vinculadas a la comunidad japonesa y nominaciones en premios de la industria musical.

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