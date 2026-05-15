A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
CONMOVEDOR

Desgarradora carta de Benjamín Vicuña a Blanca el día que hubiese cumplido 20 años: "Morí y..."

Este 15 de mayo, día en que Blanca hubiera cumplido 20 años, Benjamín Vicuña publicó un sentido mensaje en Instagram dedicado a su hija, fruto de su relación con Pampita.

15 may 2026, 09:00
Banner seguínos en google Primicias Ya
Desgarradora carta de Benjamín Vicuña a Blanca el día que hubiese cumplido 20 años: Morí y...
Desgarradora carta de Benjamín Vicuña a Blanca el día que hubiese cumplido 20 años: Morí y...
Desgarradora carta de Benjamín Vicuña a Blanca el día que hubiese cumplido 20 años: "Morí y..."

Benjamín Vicuña volvió a emocionar a todos con un desgarrador posteo dedicado a su hija Blanca en una fecha muy especial. Este 15 de mayo, día en que la niña hubiera celebrado sus 20 años, el actor compartió una profunda carta abierta en sus redes sociales junto a un tierno video lleno de recuerdos.

Blanca, fruto de la relación entre Vicuña y Carolina ‘Pampita’ Ardohain, nació el 15 de mayo de 2006 y falleció el 8 de septiembre de 2012. Desde entonces, cada aniversario se transforma en un momento de enorme sensibilidad para toda la familia.

Leé también

Bomba: Benjamín Vicuña reveló el pacto secreto que firmó con la China Suárez por sus hijos

Bomba: Benjamín Vicuña reveló el pacto secreto que firmó con la China Suárez por sus hijos

A través de Instagram, el actor chileno abrió nuevamente su corazón y dejó palabras cargadas de amor, nostalgia y dolor, recordando el impacto irreversible que provocó la partida de su hija en su vida.

"Ya lloré, morí y renací", expresó Vicuña en uno de los fragmentos más fuertes del texto, dejando al descubierto la profunda huella emocional que sigue atravesándolo con el paso de los años.

El mensaje rápidamente se volvió viral y recibió miles de comentarios de apoyo y acompañamiento por parte de sus seguidores y colegas del mundo del espectáculo, quienes se mostraron conmovidos por la sensibilidad de sus palabras.

Además de la carta, el actor acompañó la publicación con un emotivo video dedicado a Blanca, en el que recopiló distintos momentos y recuerdos íntimos que reflejan el inmenso amor que siente por ella.

Embed - Benjamín Vicuña on Instagram: "Por ti me disfracé de padre la primera vez, fui testigo y espía del más allá en el más acá, dormí en tus sueños, despertando los míos. Conocí el amor más grande que nadie pudo robar, ni siquiera la distancia o la muerte. Escribí cartas de amor, te escribí un libro, te escribí una despedida, escribí en la arena tu nombre y el mar lo borró. No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre. Naciste bonita, me acuerdo ese día exacto la cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda. Hoy te escribo desde el futuro, de lo que quedó, de los que quedamos y por eso vivo. Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los dias, cómo sería tu pelo y tu cara. Seguramente serías la misma que conocí, dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida, mirando de costado, mirando a los ojos, regalando frases llenas de amor, regalando sonrisas como la cordillera en tu nacimiento. Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena pero esta vez al mar no lo borró, esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien. Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna."
View this post on Instagram

El texto completo que escribió Benjamín Vicuña para Blanca

“Por ti me disfracé de padre la primera vez, fui testigo y espía del más allá en el más acá, dormí en tus sueños, despertando los míos. Conocí el amor más grande que nadie pudo robar, ni siquiera la distancia o la muerte".

“Escribí cartas de amor, te escribí un libro, te escribí una despedida, escribí en la arena tu nombre y el mar lo borró. No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre. Naciste bonita, me acuerdo ese día exacto la cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda".

“Hoy te escribo desde el futuro, de lo que quedó, de los que quedamos y por eso vivo. Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los días, cómo sería tu pelo y tu cara”.

Seguramente serías la misma que conocí, dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida, mirando de costado, mirando a los ojos, regalando frases llenas de amor, regalando sonrisas como la cordillera en tu nacimiento”.

“Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena pero esta vez al mar no lo borró, esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien. Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”.

Benjamín Vicuña

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Benjamín Vicuña

Lo más visto