Ana Rosenfeld habló tras descompensarse en su programa e ir al hospital: "Me asusté"

Ana Rosenfeld protagonizó un momento de suma tensión este viernes durante la grabación del programa Culpable o inocente que conduce junto al periodista Diego Suárez por Net Tv.
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La abogada Ana Rosenfeld dialogó con PrimiciasYa tras descompensarse en la grabación de su programa y ser asistida de urgencia por médicos. Qué le pasó.
Ana Rosenfeld protagonizó un momento de suma tensión este viernes durante la grabación del programa Culpable o inocente que conduce junto al periodista Diego Suárez por Net Tv.
En Intrusos (América Tv) mostraron las imágenes del momento en que la abogada se descompensó en pleno estudio televisivo y fue asistida de inmediato por personal médico.
Adrián Pallares contaba lo que sucedía hace instantes con la reconocida abogada: "Esto acaba de pasar: habían arranco a grabar y Ana se descompensó y llamaron al servicio de emergencias. Estaban todos muy preocupados y angustiados en el canal", indicó el conductor.
"Están llevándola al Hospital Alemán para hacerle algunos controles pero no en ambulancia ", agregó luego para llevar un poco de calma sobre el cuadro de salud de la conocida abogada.
A raíz de este episodio, se levantó de inmediato la grabación del programa que sale al aire los domingos por la noche.
Primicias Ya se contactó hace instantes con Ana Rosenfeld quien llevó tranquilidad sobre su estado de salud aunque reconoció que se asustó por la situación.
"Gracias por contactarse, ya estoy mejor. Fue un susto, del canal fui para el hospital", indicó la letrada. Y agregó aún conmovida por lo sucedido: "Gracias por todos que se preocuparon y me llaman pero me asusté".
Sobre el final, Rosenfeld remarcó además que los médicos le recomendaron reposo en su domicilio: "Me indicaron que guarde reposo en casa", cerró la abogada.
Ana Rosenfeld, íntima amiga y abogada de Wanda Nara, dio detalles del vínculo actual entre la mediática y Martín Migueles durante una entrevista para LAM (América TV) en medio de los rumores de separación.
“Se separaron físicamente el día que Wanda se fue a Uruguay a grabar la película”, sostuvo la letrada, respaldando la versión que había dado previamente la propia conductora.
Sin embargo, las panelistas del ciclo que conduce Ángel de Brito pusieron en duda esa explicación al remarcar que a Martín Migueles todavía lo ven frecuentemente en el edificio donde vive ella.
Frente a esa observación, Ana Rosenfeld aclaró que el empresario mantiene contacto con el entorno familiar, aunque ya no convive con ella.
“Tiene una buena relación con los chicos, va y viene, porque él no quiere dejar de verlos”, explicó sobre la presencia del empresario en el domicilio de la ex de Mauro Icardi.