Cosquín Rock 2026: dónde podés ver los shows de los 3 escenarios principales en vivo y en directo

Qué artistas se presentarán en el Cosquín Rock 2026

El line-up de Cosquín Rock 2026 incluirá, en la jornada del sábado 14, a Lali, ícono del pop argentino; a Babasónicos, referentes del rock alternativo; a la banda liderada por Andrés Ciro Martinez, Ciro y Los Persas; al cantante de trap argentino, Dillom; a la banda emblema del rock nacional, Las Pelotas; a la banda liderada por Joaquin Levinton, Turf; a al grupo significativo de rock uruguayo, El Cuarteto de Nos; y a Franz Ferdinand, la reconocida banda escocesa de indie rock; entre otros artistas.

En la jornada del domingo 15, se presentarán el grupo argentino de rock Airbag, integrado por los hermanos Gastón, Patricio y Guido Sardelli; la reconocida banda colombiana de pop, Morat; una de las bandas más icónica del rock nacional, Divididos; la leyenda del rock argentino, Fito Páez; uno de los máximos exponentes del rap, Trueno; y muchos más.

Junto a la transmisión en Disney+, los shows del escenario Montaña también se transmitirán por Star Channel de 14:30 a 19:30 hs. ambos días.

Los diferentes shows del festival, así como entrevistas exclusivas con los artistas y bandas, podrán revivirse en la plataforma desde el 16 de febrero hasta el 16 de marzo inclusive.

La realización de la transmisión está a cargo de El Bajo Producciones.