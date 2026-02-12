En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Cosquín Rock
Disney Plus
MÚSICA

Cosquín Rock 2026: dónde podés ver los shows de los 3 escenarios principales en vivo y en directo

La 26ª edición del Cosquín Rock 2026 contará con las presentaciones de Ciro y Los Persas, Divididos, Airbag, Lali, Fito Páez, Babasónicos, Franz Ferdinand y Morat, entre otros grandes artistas.

Cosquín Rock 2026: dónde podés ver los shows de los 3 escenarios principales en vivo y en directo. (Foto: Gentileza Disney+)

Cosquín Rock 2026: dónde podés ver los shows de los 3 escenarios principales en vivo y en directo. (Foto: Gentileza Disney+)

El sábado 14 y domingo 15 de febrero, Disney+ transmitirá en exclusiva el festival Cosquín Rock 2026, con cobertura en vivo y en directo desde el Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, Argentina para toda la audiencia de habla hispana de Latinoamérica que cuente con una suscripción a Disney+.

Leé también Dolor en la música tropical: murió un histórico cantante que brilló en Pasión de Sábado
Dolor en la música: Murió un famoso cantante de cumbia tropical que brilló en Pasión de Sábado

Durante ambas jornadas, a partir de las 14:30 hs (hora Argentina), los suscriptores de Disney+ podrán disfrutar del festival en vivo con acceso a una programación completa que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales de diversos géneros musicales.

Los shows se desarrollarán en los escenarios Montaña, Sur y Norte, y cada espectador podrá elegir entre las distintas presentaciones en simultáneo para disfrutar de sus músicos favoritos.

Además, desde las 18:30 hs (hora Argentina), y durante los dos días del Cosquín Rock 2026, Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino acompañarán la cobertura con información destacada del evento y entrevistas exclusivas con los artistas.

Qué artistas se presentarán en el Cosquín Rock 2026

El line-up de Cosquín Rock 2026 incluirá, en la jornada del sábado 14, a Lali, ícono del pop argentino; a Babasónicos, referentes del rock alternativo; a la banda liderada por Andrés Ciro Martinez, Ciro y Los Persas; al cantante de trap argentino, Dillom; a la banda emblema del rock nacional, Las Pelotas; a la banda liderada por Joaquin Levinton, Turf; a al grupo significativo de rock uruguayo, El Cuarteto de Nos; y a Franz Ferdinand, la reconocida banda escocesa de indie rock; entre otros artistas.

En la jornada del domingo 15, se presentarán el grupo argentino de rock Airbag, integrado por los hermanos Gastón, Patricio y Guido Sardelli; la reconocida banda colombiana de pop, Morat; una de las bandas más icónica del rock nacional, Divididos; la leyenda del rock argentino, Fito Páez; uno de los máximos exponentes del rap, Trueno; y muchos más.

Junto a la transmisión en Disney+, los shows del escenario Montaña también se transmitirán por Star Channel de 14:30 a 19:30 hs. ambos días.

Los diferentes shows del festival, así como entrevistas exclusivas con los artistas y bandas, podrán revivirse en la plataforma desde el 16 de febrero hasta el 16 de marzo inclusive.

La realización de la transmisión está a cargo de El Bajo Producciones.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cosquín Rock Disney Plus Fito Páez Ciro y los Persas Divididos AirBag Lali Espósito Babasónicos
Notas relacionadas
Aseguran que Ciro de Los Piojos estaría viviendo un romance explosivo con su bajista: el ex de ella también es músico
Andrea Rincón sorprendió con un extraño análisis sobre la música y apuntó sin filtro contra Milo J
¿Destino o casualidad? Los signos que podrían reencontrarse con alguien del pasado en estos días

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar