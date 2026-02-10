Andrea Rincón sorprendió con un extraño análisis sobre la música y apuntó sin filtro contra Milo J

Embed

Pero claro que continuando con su exposición sobre el presente musical de una gran cantidad de artistas, Andrea Rincón continuó: “Está todo a plena vista. ¿Alguna vez lo viste reírse a Milo J? Claramente está totalmente poseído. Perdón que lo diga. Estoy haciendo un disco y tiene que pasar por los santos umbandas y no se qué”.

“¿Quiénes son? Dicen que son los que cuidan a los pueblos aborígenes. Yo voy a los pueblos aborígenes siempre. Creen en Dios. Yo voy hace 7 años y nadie habla. Los invito yo a ir donde llevo donaciones tres veces al año. Meten cosas a través de la música”, disparó firme.

Asimismo, sin ningún tipo de conflicto con el qué dirán tras sus declaraciones, Andrea Rincón sentenció: “Si es un santo qué tiene que ver con Dios… En un escenario tiraron el coso, empezaron a acuchillar y no creo que sea un santo muy bueno que digamos. Diciendo estas cosas debo de estar llena de alfileres. Todos altares de estos umbandas”.

“Tengo al uno, a Jesús, que me está cuidando las espaldas. Lo que tengo que hacer es caminar derecha. Porque la primera puerta que abrís entra todo. Lo único que tengo es caminar derecha. El último año estudié apocalipsis. Si leés estamos en los últimos tiempos. No el fin de un ciclo sino que arranca otro mejor y por eso están haciendo esto, les queda poco tiempo”, concluyó segura de sus palabras.

Por qué Andrea Rincón atacó como nunca antes a Susana Giménez

Recientemente Andrea Rincón volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras expresar, sin filtros, su postura sobre Susana Giménez y las declaraciones que la conductora realizó en relación a Donald Trump y a la detención de Nicolás Maduro. Fiel a su estilo frontal, la actriz no esquivó el tema y dejó definiciones que generaron fuerte repercusión.

Todo comenzó cuando el notero de Puro Show (El Trece) le consultó por los dichos de la diva y su mirada política. Lejos de sorprenderse, Rincón marcó distancia desde el primer momento y fue tajante al analizar el discurso que Susana viene sosteniendo desde hace años. “Que cada uno saque las propias conclusiones de lo que dice Susana hace tantos años. De Susana ya no sorprende nada”, lanzó, dejando en claro que no comparte ni se siente interpelada por sus opiniones.

A medida que avanzaba la nota, el intercambio fue subiendo de tono. El cronista intentó profundizar en la postura que la conductora expresó sobre el rol de Trump en la situación venezolana y le recordó una de sus frases más comentadas: “Ella dice que (Trump) lo hizo para liberar a mucha gente que la está pasando mal. ¿No sentís que va por ahí?”. Sin dudarlo, Andrea respondió con una mirada completamente opuesta y una fuerte crítica al expresidente norteamericano: “Lo hizo porque Trump viene hace rato buscando... Se hace de las cosas que le den dinero de los distintos países. Fue por el petróleo”.

La tensión creció aún más cuando el periodista insistió con otro argumento que Susana había esgrimido públicamente. “Pero ella (por Susana) dice que en Estados Unidos no lo necesita”, comentó el notero. Fue entonces cuando Rincón arremetió con una comparación directa que apuntó de lleno contra la figura de la diva: “¿Cómo que no lo necesita? Bueno, si no lo necesitaría y sería por eso... por qué ella, que tiene tanto dinero, se va a Uruguay para evadir los impuestos. O sea, si la gente que tiene dinero no le importaría gastar dinero, no haría las cosas que hace para evadir impuestos. Sí, la gente que tiene más dinero es la más ambiciosa. Cuanto más dinero tiene, más ambición tiene”.

Antes de cerrar, la actriz dejó una reflexión final que sintetizó su mirada crítica sobre el poder y el dinero, con una frase contundente que no pasó desapercibida: “Lamentablemente, hay quienes tienen un dios y hay quienes tienen otro dios, que es el dios de la avaricia, el dios del dinero”. Una declaración que, sin dudas, volvió a encender la polémica.