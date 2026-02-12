Celebrá San Valentín 2026 en HBO Max con las mejores historias de amor para este 14 de febrero

Cada 14 de febrero se conmemora el día de los enamorados y HBO Max se prepara para celebrar el amor en todas sus formas con una selección especial de series y películas que van de romances apasionados a amores imposibles.
Se acerca San Valentín y junto con las historias de amor y pasión, en HBO Max también viven los amores imposibles, los triángulos amorosos y esos romances que nunca encuentran su lugar.
Celebrá San Valentín 2026 con las mejores historias de amor para este 14 de febrero. (Foto: Gentileza HBO Max)
Cada 14 de febrero se conmemora el día de los enamorados y HBO Max se prepara para celebrar el amor en todas sus formas con una selección especial de series y películas que van de romances apasionados a amores imposibles.
Disfrutá San Valentín en HBO Max con esperados estrenos y relatos (de amor y desamor) que nos apasionan desde hace años.
Esta historia, marcada desde un principio por la imposibilidad del amor entre Tita (Azul Guaita) y Pedro (Andrés Baida), se complica aún más en esta temporada final. Tita se ve afectada profundamente por la pérdida y el encierro, pero encuentra en Dr. Brown (Francisco Angelini) la posibilidad de un futuro distinto, donde la calma y la ternura se perfilan como una alternativa real. Sin embargo, el regreso de Pedro enciende un fuego en su interior. Tita deberá elegir entre desafiar a su familia en busca de su felicidad con Pedro o la calma del Dr. Brown.
En esta nueva novela producida o HBO Max, la vida de Beja (Grazi Massafera) cambia por completo cuando su gran amor y prometido, Antonio (David Junior), se marcha a Europa a estudiar. Durante un baile, la protagonista rechaza a una autoridad, quien se enoja y decide raptarla, desencadenando de esta forma una serie de acontecimientos que terminan por corromper su honra. Al reencontrarse, Beja y Antonio ya no pueden casarse, y esa pérdida la impulsa a emprender un camino de venganza y a vivir bajo sus términos.
Esta serie, basada en el libro de Rachel Reid, cuenta la relación entre dos jugadores de hockey – Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie) - que en un principio simplemente tienen encuentros casuales. Sin embargo, en el pasar de los años, su vínculo se intensifica y complica. Deberán mantener su conexión en secreto, debido a sus vidas públicas y su rivalidad en el deporte.
Esta película ganadora de 5 Oscars (incluyendo el premio a mejor película, actriz y dirección) comienza como una historia divertida y seductora. Cuando Anora (Mikey Madison) conoce al hijo de un oligarca ruso en el club en el que ella trabaja como stripper, comienza una gran conexión entre ellos que intensifica la historia. En un principio Ani se ve interesada en el vínculo por el dinero que le promete el joven, pero luego de una semana llena de lujos, diversión y fiestas, deciden casarse en Las Vegas, un hecho que lo cambiará todo. A pesar de que todo parece ser color de rosa, cuando la familia de Ivan (Mark Eydelshteyn) se entera de su matrimonio, harán todo lo posible por separar a la pareja.
En una época en la que el matrimonio funciona como herramienta para preservar estatus y asegurar el futuro, el amor no siempre ocupa el primer lugar. La historia entre el señor Darcy (Matthew Macfadyen) y Lizzy Bennet (Keira Knightley) comienza marcada por la distancia: él la considera socialmente inferior y ella lo ve como un hombre orgulloso y grosero. Sin embargo, a medida que ambos dejan atrás sus prejuicios, su vínculo evoluciona hasta dejar de lado sus diferencias, culminando en una de las declaraciones más románticas y memorables.
En el Nueva York de finales del siglo XIX, los conflictos amorosos y familiares destacan en la alta sociedad. Cuando Marian Brook (Louisa Jacobson) llega a la ciudad buscando nuevos comienzos y se aloja en casa de sus estrictas tías, llegan a su vida distintos romances. Tras un primer amor equivocado, la ilusión de haber encontrado al correcto reaparece en Dashiell Montgomery (David Furr). Sin embargo, luego de conocerlo mejor, su rumbo cambia. Marian deberá elegir entre seguir en busca del amor o enfocarse en su independencia.
Esta historia parte desde la ruptura de una relación, Joel (Jim Carrey) y Clementine (Kate Winslet) hacen uso de una nueva tecnología para borrar los recuerdos que compartieron como pareja. De esta forma la película lleva a la reflexión de si vale la pena borrar las memorias que alguna vez fueron bellas.
Isabela (Anamaria Vartolomei) es traicionada por Valmont (Vincent Lacoste), quien la sedujo para aprovecharse de ella, y expulsada del convento en el que vive. En esta historia, la manipulación, el dinero y la seducción serán el protagonista por sobre el amor. Isabel se sobrepone ante la traición y su corazón roto para aliarse con Madam Rosemonde y ascender socialmente.
El vínculo entre Ellen (Lily-Rose Depp) y su esposo Thomas (Nicholas Hoult) se pondrá a prueba de la manera más inesperada. A pesar del profundo afecto que sienten, el ente misterioso, con el que Ellen se comprometió hace años en un intento desesperado por escapar de su soledad, vuelve para acecharla. Ella deberá tomar una decisión si quiere salvar a su amado y a toda la ciudad.
Cecilia (Keira Knightley) y Robbie (James McAvoy) se han amado desde que eran jóvenes, pero pasaron años tratando de evitar confesar este amor debido a la diferencia de clases sociales. Hasta que un día Robbie confiesa su aprecio por Cecilia en una carta y ambos dejan fluir la pasión que durante tanto tiempo escondieron. Sin embargo, una falsa acusación de parte de la hermana menor de Cecilia obligará a la pareja a separase durante años.
No siempre es fácil reconocer el rechazo o darse cuenta de que un amor es no correspondido. Este es el caso de Gigi (Ginnifer Goodwin), quién suele malinterpretar señales de los hombres con los que sale. Hasta que conoce a Alex (Justin Long) en un bar, quien la ayuda a prestar más atención a las señales y dispara conversaciones con sus amigas (Jennifer Aniston y Jennifer Connelly) sobre sus vínculos con los hombres (Bradley Cooper y Ben Affleck). Muestra también otras relaciones sus los conflictos, infidelidades, desencuentros y mentiras.
Disfrutá de todas estas historias de amores imposibles en el especial de San Valentin en HBO Max.