Celebrá San Valentín 2026 en HBO Max con las mejores historias de amor para este 14 de febrero

SHANE E ILYA EN MÁS QUE RIVALES (HEATED RIVARLY) | Episodios finales el 13 de febrero

Esta serie, basada en el libro de Rachel Reid, cuenta la relación entre dos jugadores de hockey – Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie) - que en un principio simplemente tienen encuentros casuales. Sin embargo, en el pasar de los años, su vínculo se intensifica y complica. Deberán mantener su conexión en secreto, debido a sus vidas públicas y su rivalidad en el deporte.

ANI E IVAN EN ANORA | Ya disponible

Esta película ganadora de 5 Oscars (incluyendo el premio a mejor película, actriz y dirección) comienza como una historia divertida y seductora. Cuando Anora (Mikey Madison) conoce al hijo de un oligarca ruso en el club en el que ella trabaja como stripper, comienza una gran conexión entre ellos que intensifica la historia. En un principio Ani se ve interesada en el vínculo por el dinero que le promete el joven, pero luego de una semana llena de lujos, diversión y fiestas, deciden casarse en Las Vegas, un hecho que lo cambiará todo. A pesar de que todo parece ser color de rosa, cuando la familia de Ivan (Mark Eydelshteyn) se entera de su matrimonio, harán todo lo posible por separar a la pareja.

EL SEÑOR DARCY Y LIZZY EN ORGULLO Y PREJUICIO | Ya disponible

En una época en la que el matrimonio funciona como herramienta para preservar estatus y asegurar el futuro, el amor no siempre ocupa el primer lugar. La historia entre el señor Darcy (Matthew Macfadyen) y Lizzy Bennet (Keira Knightley) comienza marcada por la distancia: él la considera socialmente inferior y ella lo ve como un hombre orgulloso y grosero. Sin embargo, a medida que ambos dejan atrás sus prejuicios, su vínculo evoluciona hasta dejar de lado sus diferencias, culminando en una de las declaraciones más románticas y memorables.

MARIAN Y DASHIELL EN LA EDAD DORADA (HBO Original) | Ya disponible

En el Nueva York de finales del siglo XIX, los conflictos amorosos y familiares destacan en la alta sociedad. Cuando Marian Brook (Louisa Jacobson) llega a la ciudad buscando nuevos comienzos y se aloja en casa de sus estrictas tías, llegan a su vida distintos romances. Tras un primer amor equivocado, la ilusión de haber encontrado al correcto reaparece en Dashiell Montgomery (David Furr). Sin embargo, luego de conocerlo mejor, su rumbo cambia. Marian deberá elegir entre seguir en busca del amor o enfocarse en su independencia.

JOEL Y CLEMENTINE EN ETERNO RESPLANDOR DE UNA MENTE SIN RECUERDOS | Ya disponible

Esta historia parte desde la ruptura de una relación, Joel (Jim Carrey) y Clementine (Kate Winslet) hacen uso de una nueva tecnología para borrar los recuerdos que compartieron como pareja. De esta forma la película lleva a la reflexión de si vale la pena borrar las memorias que alguna vez fueron bellas.

ISABELA Y VALMONT EN MERTEUIL: JUEGOS DE SEDUCCIÓN (HBO Original) | Ya disponible

Isabela (Anamaria Vartolomei) es traicionada por Valmont (Vincent Lacoste), quien la sedujo para aprovecharse de ella, y expulsada del convento en el que vive. En esta historia, la manipulación, el dinero y la seducción serán el protagonista por sobre el amor. Isabel se sobrepone ante la traición y su corazón roto para aliarse con Madam Rosemonde y ascender socialmente.

ELLEN Y THOMAS EN NOSFERATU | Ya disponible

El vínculo entre Ellen (Lily-Rose Depp) y su esposo Thomas (Nicholas Hoult) se pondrá a prueba de la manera más inesperada. A pesar del profundo afecto que sienten, el ente misterioso, con el que Ellen se comprometió hace años en un intento desesperado por escapar de su soledad, vuelve para acecharla. Ella deberá tomar una decisión si quiere salvar a su amado y a toda la ciudad.

CECILIA Y ROBBIE EN EXPIACIÓN, DESEO Y PECADO | Ya disponible

Cecilia (Keira Knightley) y Robbie (James McAvoy) se han amado desde que eran jóvenes, pero pasaron años tratando de evitar confesar este amor debido a la diferencia de clases sociales. Hasta que un día Robbie confiesa su aprecio por Cecilia en una carta y ambos dejan fluir la pasión que durante tanto tiempo escondieron. Sin embargo, una falsa acusación de parte de la hermana menor de Cecilia obligará a la pareja a separase durante años.

GIGI Y ALEX EN A ÉL NO LE GUSTAS TANTO | Ya disponible

No siempre es fácil reconocer el rechazo o darse cuenta de que un amor es no correspondido. Este es el caso de Gigi (Ginnifer Goodwin), quién suele malinterpretar señales de los hombres con los que sale. Hasta que conoce a Alex (Justin Long) en un bar, quien la ayuda a prestar más atención a las señales y dispara conversaciones con sus amigas (Jennifer Aniston y Jennifer Connelly) sobre sus vínculos con los hombres (Bradley Cooper y Ben Affleck). Muestra también otras relaciones sus los conflictos, infidelidades, desencuentros y mentiras.

Disfrutá de todas estas historias de amores imposibles en el especial de San Valentin en HBO Max.