Luego de una maratónica sesión en la Cámara de Senadores, el presidente Javier Milei celebró la media sanción obtenida por el proyecto de reforma laboral y aseguró que se trata de “un punto de inflexión en la historia laboral argentina”.
Tras una extensa sesión, el proyecto obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra. El presidente Javier Milei destacó el respaldo legislativo y afirmó que la iniciativa busca modernizar el mercado de trabajo y generar mayor previsibilidad.
El Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral: "Es un punto de inflexión en la historia"
El mensaje fue difundido a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, en el que el Gobierno destacó el respaldo parlamentario a la iniciativa.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que la propuesta apunta a dejar atrás un modelo que, según señalaron, estuvo marcado por normas obsoletas y por lo que definieron como la “industria del juicio”. En esa línea, remarcaron que la reforma permitirá aportar previsibilidad y dinamismo al mercado laboral.
Milei, además, agradeció a los legisladores que acompañaron el proyecto y expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados avance con un tratamiento inmediato.
En el comunicado, el mandatario insistió en que la modernización del sistema laboral es clave para impulsar la creación de empleo. “Sólo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica en nuestro país”, afirmó.
También sostuvo que el país atraviesa un momento decisivo y destacó que, con reglas claras, “el esfuerzo y el talento de los argentinos demostrarán la verdadera grandeza de nuestra Patria”.
La votación se concretó tras una extensa jornada en el Palacio Legislativo que se prolongó hasta pasada la medianoche. Finalmente, el proyecto fue aprobado en general con 42 votos afirmativos y 30 negativos, resultado que el oficialismo ya anticipaba como posible.
Durante el debate, desde uno de los palcos del recinto siguieron de cerca la sesión varios integrantes del círculo cercano al Presidente. Según había trascendido, la presencia de Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem y el asesor Eduardo “Lule” Menem fue solicitada para monitorear el desarrollo del tratamiento parlamentario.
Tras la aprobación en general, el Senado avanzó con la votación en particular de los 26 capítulos que integran la iniciativa. El oficialismo logró sostener la mayoría, aunque se registraron algunas modificaciones de último momento en distintos artículos.
Entre los cambios más relevantes se destacó la eliminación del artículo que proponía un alivio en el Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, una medida que impactaba en la coparticipación y que generaba resistencia en las provincias. En paralelo, se decidió mantener las contribuciones obligatorias a sindicatos y cámaras empresariales, aunque con límites más bajos, y conservar el 6% de aportes destinados a las obras sociales.
El bloque del PRO intentó introducir una modificación para que los trabajadores pudieran optar por no realizar el aporte sindical, pero la propuesta no logró los votos necesarios para prosperar.
También se ajustó el esquema del Fondo de Asistencia Laboral, que busca acompañar los procesos de desvinculación. En su versión final, contempla un respaldo para las pequeñas y medianas empresas, que podrán afrontar las indemnizaciones en plazos extendidos y no necesariamente en un único pago, con márgenes que podrían alcanzar hasta los 18 meses desde el cese del vínculo laboral.
Como parte del paquete, La Libertad Avanza incorporó además el traspaso de la justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El punto generó debate y cuestionamientos por parte de la oposición, que objetó su inclusión durante el tratamiento, aunque finalmente fue aprobado por mayoría.
Con la media sanción ya obtenida, el proyecto será enviado ahora a la Cámara de Diputados.
