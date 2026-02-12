El Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral: "Es un punto de inflexión en la historia"

En el comunicado, el mandatario insistió en que la modernización del sistema laboral es clave para impulsar la creación de empleo. “Sólo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica en nuestro país”, afirmó.

También sostuvo que el país atraviesa un momento decisivo y destacó que, con reglas claras, “el esfuerzo y el talento de los argentinos demostrarán la verdadera grandeza de nuestra Patria”.

image

La votación se concretó tras una extensa jornada en el Palacio Legislativo que se prolongó hasta pasada la medianoche. Finalmente, el proyecto fue aprobado en general con 42 votos afirmativos y 30 negativos, resultado que el oficialismo ya anticipaba como posible.

Durante el debate, desde uno de los palcos del recinto siguieron de cerca la sesión varios integrantes del círculo cercano al Presidente. Según había trascendido, la presencia de Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem y el asesor Eduardo “Lule” Menem fue solicitada para monitorear el desarrollo del tratamiento parlamentario.

Tras la aprobación en general, el Senado avanzó con la votación en particular de los 26 capítulos que integran la iniciativa. El oficialismo logró sostener la mayoría, aunque se registraron algunas modificaciones de último momento en distintos artículos.

jefatura gabinete

Los principales cambios que introduce la Reforma Laboral

Entre los cambios más relevantes se destacó la eliminación del artículo que proponía un alivio en el Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, una medida que impactaba en la coparticipación y que generaba resistencia en las provincias. En paralelo, se decidió mantener las contribuciones obligatorias a sindicatos y cámaras empresariales, aunque con límites más bajos, y conservar el 6% de aportes destinados a las obras sociales.

El bloque del PRO intentó introducir una modificación para que los trabajadores pudieran optar por no realizar el aporte sindical, pero la propuesta no logró los votos necesarios para prosperar.

votos senado

También se ajustó el esquema del Fondo de Asistencia Laboral, que busca acompañar los procesos de desvinculación. En su versión final, contempla un respaldo para las pequeñas y medianas empresas, que podrán afrontar las indemnizaciones en plazos extendidos y no necesariamente en un único pago, con márgenes que podrían alcanzar hasta los 18 meses desde el cese del vínculo laboral.

Como parte del paquete, La Libertad Avanza incorporó además el traspaso de la justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El punto generó debate y cuestionamientos por parte de la oposición, que objetó su inclusión durante el tratamiento, aunque finalmente fue aprobado por mayoría.

Con la media sanción ya obtenida, el proyecto será enviado ahora a la Cámara de Diputados.

Los principales cambios que introduce la Reforma Laboral:

Se retiró la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas (del 30% al 27%), preservando recursos coparticipables para las provincias.

Se mantienen los aportes patronales del 6% a las obras sociales y el aporte solidario sindical, con un tope del 2% y por un plazo de dos años.

El pago de salarios deberá realizarse únicamente por vía bancaria; se descartó el uso de billeteras virtuales.

Indemnizaciones y desvinculaciones

La base de cálculo de indemnizaciones considerará solo el sueldo mensual habitual, sin incluir aguinaldo ni vacaciones.

La indemnización será la única compensación por despido sin causa.

Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes mensuales de las empresas para cubrir costos de desvinculación.

Se habilita el pago en cuotas de sentencias laborales: hasta seis para grandes empresas y hasta doce para MiPyMEs.

Si pasan más de tres años entre un despido y la reincorporación al mismo empleador, no se computará la antigüedad previa.

Licencias, enfermedades y controles

Nuevas reglas para enfermedades o accidentes no laborales: pago del 50% o 75% del salario según las circunstancias.

Las recaídas de enfermedades crónicas serán consideradas episodios distintos si pasan más de dos años.

Se refuerza la facultad del empleador para disponer controles médicos y juntas.

image

Modernización del sistema laboral

El registro laboral ante ARCA será suficiente, sin requisitos adicionales.

Los libros laborales podrán digitalizarse y deberán conservarse por diez años.

Se redefine qué beneficios son considerados no remunerativos (comedor, guardería, reintegros médicos, capacitación, entre otros).

Se habilita el sistema de banco de horas por acuerdo entre empleador y trabajador.

Incentivos e inversión

Se crea el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para capacitación y reconversión.

Se establece el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientado a fomentar tecnología y expansión productiva.

Se prevé una reducción de cargas sociales para facilitar nuevas contrataciones.

Los convenios laborales de empresa a nivel provincial podrán prevalecer sobre los nacionales.

Vacaciones y jornada laboral