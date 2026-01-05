Aseguran que Ciro de Los Piojos estaría viviendo un romance explosivo con su bajista: el ex de ella también es músico

luli bass

En su relato, Iglesias recordó una polémica interna de la banda: "Hay una pequeña polemiquita. Cuando se vuelven a juntar Los Piojos, después de 15 años, no le avisan al bajista. Nadie entendía por qué. No lo llamaron, no le preguntaron nada. El bajista se termina alejando y después Ciro la mete a Luli".

Y siguió: "Ella estaba casada. Él la empieza a tratar muy bien, es divino con ella. Y ella se enamora. Y deja su marido y hoy están en pareja", contó Iglesias.

Además, sumó: "Hace un año que están juntos. Ella tiene dos hijos y estaba casada con un baterista, el de Los Ratones Paranoicos, Ever".

La periodista incluso habló con el exmarido de Luli: "Recién hablé con Ever, le pregunté: '¿Ustedes tienen algún conflicto?'. Me dijo: 'Está todo bien. Me llevo muy bien con ella'".

Por último, Vázquez aportó su mirada sobre el cantante: "A Ciro le cuesta mucho blanquear sus relaciones", mientras Iglesias cerró con una frase contundente: "Porque él es muy mujeriego. Es muy pirata".

Cuántos hijos tiene Andrés Ciro Martínez

El líder de Ciro y Los Persas y exvocalista de Los Piojos, Andrés Ciro Martínez, no solo es reconocido por su trayectoria musical, sino también por su faceta como padre. A lo largo de los años, el artista formó una familia que hoy se compone de tres hijos, fruto de dos relaciones diferentes.

El pasado reciente lo mostró muy emocionado en redes sociales, cuando compartió una foto junto a su hija mayor, Katja, en el día de su cumpleaños número 30. Ella nació de su vínculo con Carla Galarza, y es la primera heredera del músico.

De esa misma relación también nació Manuela, quien tiene 24 años. Al igual que su padre, eligió el camino de la música y ya se ha presentado en escenarios junto a él. Incluso lanzaron juntos la canción “Cuando el sol está así”, y recorrieron distintos puntos del país con sus temas.

El tercer hijo de Ciro es Alejandro, de 13 años, fruto de su relación con Constanza Simonetti. A pesar de su corta edad, ya demostró tener inclinaciones artísticas y un carisma que lo acerca al legado de su padre.

