Dolor en la música tropical: murió un histórico cantante que brilló en Pasión de Sábado

La noticia comenzó a circular el jueves 11 de diciembre y rápidamente generó un profundo pesar en el ambiente musical. Con el correr de las horas se confirmó que la causa de su muerte fue un accidente cerebrovascular (ACV).

12 dic 2025, 19:50
El mundo de la música tropical atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Martín Fernández, histórico cantante y miembro fundador del grupo Alazán. El artista falleció luego de permanecer internado en terapia intensiva a raíz de un accidente cerebrovascular (ACV). La noticia comenzó a circular en la mañana de este jueves 11 de diciembre y rápidamente generó un fuerte impacto en el ambiente artístico.

Referente indiscutido de la movida tropical argentina, Fernández dejó una huella imborrable en una etapa dorada del género. Durante los años 90, su voz y su estilo fueron parte del pulso de la bailanta, con presentaciones constantes en clubes, festivales y ciclos televisivos que marcaron época, entre ellos el emblemático Pasión de Sábado (América TV), donde supo convertirse en un rostro habitual.

Con Alazán, construyó un repertorio que trascendió modas y generaciones, con canciones que todavía hoy siguen sonando en fiestas y reuniones populares. Su figura quedó asociada a una forma de hacer música cercana, festiva y profundamente ligada a la identidad del género tropical.

Martín Fernández

Los últimos días de Martín estuvieron marcados por la preocupación de quienes lo seguían y querían su pronta recuperación. Tras el episodio neurológico que lo llevó al hospital, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y cadenas de oración por su salud, con su familia expresando agradecimiento por el cariño recibido.

La carrera de Fernández quedó ligada a varios de los éxitos de Alazán, con canciones como Cuéntale”, “Lástima que no fui yo” y “Solo una oportunidad”, que todavía resuenan en radios, pistas de baile y recuerdos de fiestas inolvidables. Su voz era un sello que identificaba una era dorada de la música popular argentina.

Cómo despidieron a Martín Fernández en redes sociales

La despedida en redes sociales fue conmovedora: miles de mensajes, homenajes y recuerdos se inundaron de manera inmediata tras la confirmación de su fallecimiento. Colegas de la movida tropical, así como fanáticos, se volcaron a las plataformas para rendir tributo a su legado, resaltando su estilo único, su energía y la huella imborrable que dejó en el público. Su música y su influencia seguirán presentes en cada acorde que suene en su honor, como un tributo a quien marcó una época en el género.

     

 

