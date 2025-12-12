Dolor en la música tropical: murió un histórico cantante que brilló en Pasión de Sábado

La carrera de Fernández quedó ligada a varios de los éxitos de Alazán, con canciones como “Cuéntale”, “Lástima que no fui yo” y “Solo una oportunidad”, que todavía resuenan en radios, pistas de baile y recuerdos de fiestas inolvidables. Su voz era un sello que identificaba una era dorada de la música popular argentina.

Cómo despidieron a Martín Fernández en redes sociales

La despedida en redes sociales fue conmovedora: miles de mensajes, homenajes y recuerdos se inundaron de manera inmediata tras la confirmación de su fallecimiento. Colegas de la movida tropical, así como fanáticos, se volcaron a las plataformas para rendir tributo a su legado, resaltando su estilo único, su energía y la huella imborrable que dejó en el público. Su música y su influencia seguirán presentes en cada acorde que suene en su honor, como un tributo a quien marcó una época en el género.