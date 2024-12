Crearon un diccionario para entender qué dicen las canciones de moda

Antes de la edición de Buenos Aires Trap de este fin de semana los expertos en lingüística de Babbel crearon un diccionario para entender los términos y expresiones de los traperos.

Éstos son algunos de los términos que están explicando para que el fin de semana si vas a acompañar a sus hijos disfruten a pleno y no se queden fuera.

El lenguaje del trap es uno de sus elementos más distintivos, compuesto por palabras y frases cargadas de significado, muchas veces extraídas del lunfardo, el spanglish o códigos propios del entorno urbano. Entre ellas, se destacan:

“Flexear”: Adaptado del inglés flex, significa presumir o lucir algo, ya sea estilo, ropa o éxito. Significa sentirse cómodo, confiado, seguro de uno mismo. Está relacionado también con la ostentación. Ejemplo: "Flexeando con mi equipo, somos los dueños del juego".

“Gucci”: Usado como sinónimo de algo excelente o de alta calidad. El trap suele mencionar algunas reconocidas marcas de lujo para enfatizar el sentido de sus frases. En este caso, decir que “está todo Gucci”, es una manera de decir que está todo “muy bien”. Su uso también se origina en Gucci Mane, artista trap estadounidense pionero y referente para muchos de los cantantes de trap actuales. Ejemplo: "Estoy bien Gucci, no me importa lo que digan".

“Hustle”: Del inglés, se refiere al esfuerzo constante por salir adelante, usualmente en un contexto de lucha económica. Ejemplo: "Siempre en el hustle, no hay tiempo para descansar".

“Trapear”: Hacer música trap o vivir el estilo de vida asociado al género. Ejemplo: "Desde chico aprendí a trapear, ahora vivo del micrófono".

“La mafia”: Metáfora para referirse al grupo cercano, los amigos o el equipo. Ejemplo: "Con la mafia siempre al frente, no fallamos".

“Real hasta la muerte”: Significa ser auténtico y leal a los valores y raíces, una frase popularizada en el trap latino. Ejemplo: "Soy real hasta la muerte, mi palabra vale más que el oro".

“Flow”: Tener “flow” es tener estilo, seguir el ritmo, dejarse llevar por la música. Esta palabra es de origen inglés y dentro de la música se relaciona principalmente con el rap, refiriéndose a la capacidad del intérprete de cantar y transmitir la música y su ritmo tanto con su voz como con su cuerpo. Ejemplo: “Un flow bacano, de otro planeta”.

“Mami – chula”: La expresión “chula” se ve a menudo en la frase "mami chula", una forma española de decir “mamá caliente” para referirse a una mujer muy atractiva, hermosa o sexy. Ejemplo: “Mami, no me digas que no. Si sos la lluvia del Trueno. Mami-chula, si te vas. Voy a morir más famoso que Lennon”.

“Ñeri”: Proviene de la palabra compañero para referirse a los amigos (ñeri es la abreviación de compañeri). Ejemplo: "¿Todo piola, ñeri?",