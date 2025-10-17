¿Cuál es el curioso origen de la palabra pijotero y qué significa?

En Argentina, la palabra pijotero se utiliza comúnmente para describir a alguien tacaño o poco generoso. Sin embargo, su origen remite a un contexto muy distinto: la pesca.
Aunque hoy se usa para describir a alguien tacaño o poco generoso, el término pijotero tiene su origen en la pesca.
La pijota es la cría de la merluza. Antiguamente, los pescadores tenían la obligación de devolver al mar estos ejemplares jóvenes, ya que aún no habían alcanzado su tamaño adulto y conservarlos podía afectar la reproducción de la especie. Aquellos que no cumplían con esta norma y se quedaban con las pijotas comenzaron a ser llamados pijoteros, en alusión a quienes se apropiaban de algo que no les correspondía.
Con el tiempo, el término se incorporó al lenguaje cotidiano, pasando a describir a quienes actúan con egoísmo o falta de generosidad en diferentes ámbitos de la vida, más allá de lo económico.
Durante su etapa juvenil, la pijota se alimenta principalmente de crustáceos. A medida que crece y se convierte en merluza adulta, su dieta cambia hacia peces y cefalópodos.
Puede vivir entre 18 y 20 años, aunque los machos desarrollan más lentamente y tienen una vida más corta que las hembras, consideradas más fuertes dentro de la especie. Esta particularidad biológica explica por qué era importante devolverlas al mar.