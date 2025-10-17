¿Cuál es el curioso origen de la palabra pijotero y qué significa?

La pijota es la cría de la merluza. Antiguamente, los pescadores tenían la obligación de devolver al mar estos ejemplares jóvenes, ya que aún no habían alcanzado su tamaño adulto y conservarlos podía afectar la reproducción de la especie. Aquellos que no cumplían con esta norma y se quedaban con las pijotas comenzaron a ser llamados pijoteros, en alusión a quienes se apropiaban de algo que no les correspondía.