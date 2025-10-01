Cuál es el origen de la pizza de ananá y cómo prepararla en simples pasos

Incluso, en 2017, el presidente de Islandia, Guðni Th. Jóhannesson, declaró que si pudiera, prohibiría la pizza con ananá en su país. El comentario desató una ola de discusiones internacionales y puso nuevamente en el centro de la escena a esta combinación. Sam Panopoulos, ya anciano, salió a defender su creación, recordando que su intención había sido simplemente experimentar en la cocina.
Hoy, más de 60 años después, la hawaiana, que se vende prácticamente en todas las pizzerías argentinas, sigue dividiendo opiniones entre quienes la eligen como una de sus favoritas y quienes prefieren evitarla por completo.
Pizza de ananá: cómo prepararla en casa
Ingredientes:
-
500 g de harina 000
-
300 ml de agua tibia
-
25 g de levadura fresca (o 7 g de seca)
-
1 cucharadita de sal
-
2 cucharadas de aceite de oliva
-
200 g de jamón cocido en cubos o fetas
-
200 g de ananá (fresco o enlatado)
-
200 g de queso mozzarella rallado
-
150 g de salsa de tomate
-
Orégano a gusto
Preparación:
-
Disolver la levadura en agua tibia y dejar reposar unos minutos.
-
En un bowl, mezclar harina y sal. Incorporar la levadura activada y el aceite, amasando hasta obtener una masa lisa. Dejar levar al menos una hora.
-
Estirar la masa en una pizzera aceitada y cubrir con salsa de tomate.
-
Agregar la mitad de la mozzarella, el jamón en trozos y el ananá en cubos. Terminar con el resto del queso y espolvorear con orégano.
-
Hornear a 220 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que el queso se funda y la base quede dorada.