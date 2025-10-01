Cuál es el origen de la pizza de ananá y cómo prepararla en simples pasos

Incluso, en 2017, el presidente de Islandia, Guðni Th. Jóhannesson, declaró que si pudiera, prohibiría la pizza con ananá en su país. El comentario desató una ola de discusiones internacionales y puso nuevamente en el centro de la escena a esta combinación. Sam Panopoulos, ya anciano, salió a defender su creación, recordando que su intención había sido simplemente experimentar en la cocina.

Hoy, más de 60 años después, la hawaiana, que se vende prácticamente en todas las pizzerías argentinas, sigue dividiendo opiniones entre quienes la eligen como una de sus favoritas y quienes prefieren evitarla por completo.

Pizza de ananá: cómo prepararla en casa

pizza-anana-porcion

Ingredientes:

500 g de harina 000

300 ml de agua tibia

25 g de levadura fresca (o 7 g de seca)

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de aceite de oliva

200 g de jamón cocido en cubos o fetas

200 g de ananá (fresco o enlatado)

200 g de queso mozzarella rallado

150 g de salsa de tomate

Orégano a gusto

Preparación:

anana