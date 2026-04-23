Ángel de Brito fulminó a Santiago del Moro y Laura Ubfal por Gran Hermano: "Sabios de..."

"A veces Laura no tiene humor con ciertos temas. De Gran Hermano le parece todo graciosísimo y ja ja ja pero con otros temas no los iluminan. Lo sentí en contra de Biasotti y Granata, no en contra de su propio programa", dijo sobre el mensaje de la periodista tras la visita de Ricardo Biasotti al estudio de LAM.

angel de brito laura ubfal cruce en x

Y ahí el conductor fue directo contra la panelista y los integrantes del Debate de Gran Hermano: "Un papelón me pareció que no interroguen a la Maciel en un debate con todas las causas que tiene por explotación sexual y que le resta valor periodístico a todos los que están sentados en el Debate porque la misma protagonista sale de la casa por la notificación de la Justicia".

"Entonces me pareció un papelón el Debate donde Del Moro, Ubfal, Ceferino, todos los sabios de la televisión, no hayan indagado un poco del tema cuando la invitada te lo está habilitando", continuó filoso Ángel de Brito contra Santiago del Moro, Laura Ubfal y Ceferino Reato.

El periodista remarcó que La Maciel se sentó en el estudio para responder ante la denuncia en su contra y que ninguno de ellos profundizó en las consultas sobre ese tema.

"Ella dice: 'este es el motivo por el que me fui de la casa' y pasan (el tema) y le preguntan una pelotu... de Danelik", cuestionó.

Sin embargo, Ángel de Brito remarcó la valoración que tiene de Laura Ubfal como profesional y cómo es trabajar con ella: "Para mí es una de las mejores periodistas y panelistas del país. Es así, es combativa, te desmiente al aire y te interrumpe. Yo la amo pero todos la padecen, las chicas tienen sus cruces, pero después cuando vamos a comer está todo bien", cerró.

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Por qué fue notificada La Maciel dentro de la casa de Gran Hermano

Convocada al confesionario de la casa, la participante de Gran Hermano La Maciel firmó la documentación correspondiente frente a un oficial de la Policía Federal y luego decidió dar su versión.

“Me movió la cabeza y sé de dónde viene. Lo que voy a contar es real: todo empezó un día cuando mi hermana, que ya no está en este mundo, vino a contarme que ya no podía trabajar en la calle porque había alguien que le sacaba plata”, relató conmovida.

Y se defendió de la acusación en su contra: “Nunca jamás exploté a nadie, jamás. Me vieron acá adentro y no sé qué estarán planeando afuera”.

La causa, caratulada como “averiguación de ilícito”, se tramita en el Juzgado Federal N°2 de San Martín y surge de una acusación por presunta explotación sexual, regenteo y maltrato, impulsada por 17 jóvenes trans.

Ante este escenario, el conductor Santiago del Moro aclaró que al momento de ingresar al programa, Maciel no tenía antecedentes penales, algo que la producción verificó con el certificado correspondiente.