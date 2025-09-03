Pizza keto casera: cómo preparar una versión baja en carbohidratos y disfrutar de este plato sin romper tu dieta

Para la cobertura se puede usar salsa de tomate sin azúcar, más queso y los toppings preferidos, como jamón, aceitunas o vegetales.

Paso a paso de la receta

Preparar la base : en un bowl, derretir la mozzarella en microondas o a baño maría hasta que quede fundida.

Incorporar la harina de almendras y el huevo : mezclar bien hasta formar una masa homogénea. Agregar una pizca de sal.

Formar la masa : colocar la mezcla sobre una bandeja con papel manteca y estirarla con ayuda de las manos o un rodillo hasta darle forma redonda.

Prehornear : llevar la base al horno precalentado a 180 °C durante 10 minutos, hasta que esté dorada.

Agregar la cobertura : retirar, cubrir con salsa de tomate sin azúcar, queso y los ingredientes elegidos.

Hornear nuevamente: cocinar otros 8 a 10 minutos, hasta que el queso esté gratinado.

Cómo lograr que la pizza keto quede perfecta

Usar queso de buena calidad : la mozzarella es clave para la textura de la masa, ya que actúa como aglutinante.

No excederse con la salsa : para mantener la receta dentro del plan keto, conviene optar por versiones sin azúcar y en poca cantidad.

Agregar toppings frescos: vegetales como pimientos, champiñones o rúcula suman sabor sin alterar la base de la receta.

Por qué elegir la pizza keto

La dieta cetogénica (keto) se caracteriza por reducir al mínimo los carbohidratos y priorizar las grasas saludables y las proteínas. Dentro de este esquema, la pizza keto representa una forma de disfrutar de un plato clásico sin salir del plan alimenticio.

A diferencia de la pizza tradicional, la base no incluye harinas refinadas, lo que la convierte en una opción más ligera en carbohidratos. Esto no significa que sea menos sabrosa: gracias al queso, mantiene una textura firme y un sabor que recuerda mucho a la pizza de siempre.

Una receta adaptable a cada gusto

Más allá de la versión básica, esta receta permite múltiples variaciones. Algunos reemplazan la harina de almendras por harina de coco, mientras que otros incorporan hierbas secas a la masa para intensificar el sabor.

La cobertura también es totalmente personalizable: desde la clásica mozzarella con jamón hasta combinaciones más livianas con vegetales grillados o pollo desmenuzado. En todos los casos, la pizza keto casera se presenta como una alternativa práctica y sabrosa.