En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

Pizza keto casera: cómo preparar una versión baja en carbohidratos y disfrutar de este plato sin romper tu dieta

La pizza keto casera se convirtió en una alternativa buscada por quienes siguen planes bajos en carbohidratos. Con una base diferente a la tradicional y un paso a paso sencillo, es posible disfrutar de un clásico de la cocina en versión ligera.

Pizza keto casera: cómo preparar una versión baja en carbohidratos y disfrutar de este plato sin romper tu dieta

La pizza es uno de los platos más populares en todo el mundo, pero también suele estar asociada a un alto contenido de harinas y calorías. Para quienes buscan alternativas más saludables o adaptadas a planes de alimentación específicos, surgieron versiones diferentes. Una de las más elegidas es la pizza keto casera, pensada para quienes siguen una dieta baja en carbohidratos.

Leé también Ensalada griega de pasta: cómo hacer en casa una receta fresca y deliciosa
ensalada griega de pasta: como hacer en casa una receta fresca y deliciosa
image

La propuesta se basa en reemplazar la masa tradicional, hecha con harina de trigo, por una base preparada con ingredientes como queso, huevo y harinas alternativas. El resultado es una pizza que conserva el sabor y la textura crujiente, pero con un perfil nutricional distinto.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pizza keto

Para una pizza de tamaño mediano, los ingredientes de la masa son:

  • 200 g de mozzarella rallada

  • 60 g de harina de almendras

  • 1 huevo

  • 1 pizca de sal

Para la cobertura se puede usar salsa de tomate sin azúcar, más queso y los toppings preferidos, como jamón, aceitunas o vegetales.

Paso a paso de la receta

  • Preparar la base: en un bowl, derretir la mozzarella en microondas o a baño maría hasta que quede fundida.

  • Incorporar la harina de almendras y el huevo: mezclar bien hasta formar una masa homogénea. Agregar una pizca de sal.

  • Formar la masa: colocar la mezcla sobre una bandeja con papel manteca y estirarla con ayuda de las manos o un rodillo hasta darle forma redonda.

  • Prehornear: llevar la base al horno precalentado a 180 °C durante 10 minutos, hasta que esté dorada.

  • Agregar la cobertura: retirar, cubrir con salsa de tomate sin azúcar, queso y los ingredientes elegidos.

  • Hornear nuevamente: cocinar otros 8 a 10 minutos, hasta que el queso esté gratinado.

Cómo lograr que la pizza keto quede perfecta

  • Usar queso de buena calidad: la mozzarella es clave para la textura de la masa, ya que actúa como aglutinante.

  • No excederse con la salsa: para mantener la receta dentro del plan keto, conviene optar por versiones sin azúcar y en poca cantidad.

  • Agregar toppings frescos: vegetales como pimientos, champiñones o rúcula suman sabor sin alterar la base de la receta.

Por qué elegir la pizza keto

La dieta cetogénica (keto) se caracteriza por reducir al mínimo los carbohidratos y priorizar las grasas saludables y las proteínas. Dentro de este esquema, la pizza keto representa una forma de disfrutar de un plato clásico sin salir del plan alimenticio.

A diferencia de la pizza tradicional, la base no incluye harinas refinadas, lo que la convierte en una opción más ligera en carbohidratos. Esto no significa que sea menos sabrosa: gracias al queso, mantiene una textura firme y un sabor que recuerda mucho a la pizza de siempre.

Una receta adaptable a cada gusto

Más allá de la versión básica, esta receta permite múltiples variaciones. Algunos reemplazan la harina de almendras por harina de coco, mientras que otros incorporan hierbas secas a la masa para intensificar el sabor.

La cobertura también es totalmente personalizable: desde la clásica mozzarella con jamón hasta combinaciones más livianas con vegetales grillados o pollo desmenuzado. En todos los casos, la pizza keto casera se presenta como una alternativa práctica y sabrosa.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Scones de calabaza: una receta simple que transformará tus meriendas
Buttercream casero: la receta básica de repostería que transforma cualquier torta en una obra de arte
El secreto para un risotto de tomate cremoso que todos querrán probar

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar