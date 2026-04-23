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La contundente decisión de Marcelo Corazza en pleno juicio por trata de personas

Ángel de Brito contó en LAM cuál fue la jugada de Marcelo Corazza, ex Gran Hermano, en medio de un momento judicial extremadamente complicado para él. Aquí, todos los detalles.

23 abr 2026, 08:45
La contundente decisión de Marcelo Corazza en pleno juicio por trata de personas
La contundente decisión de Marcelo Corazza en pleno juicio por trata de personas

La contundente decisión de Marcelo Corazza en pleno juicio por trata de personas

Este miércoles, Ángel de Brito dio a conocer en LAM (América TV) que Marcelo Corazza, mientras avanza el proceso judicial en su contra por acusaciones de trata de personas, corrupción de menores y abuso sexual junto a otros imputados, tomó una determinación personal importante: decidió cambiar de domicilio.

La decisión no es un dato menor, ya que el ex productor de Gran Hermano se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria a la espera de la resolución de la Justicia sobre su situación procesal. Aun bajo ese régimen, Corazza había logrado mantener cierta rutina laboral, trasladándose diariamente a un gimnasio ubicado en Tigre, propiedad que forma parte de sus actividades actuales.

El ex ganador del reality show, quien desde el inicio del expediente sostiene su inocencia, atravesó distintas instancias judiciales: fue detenido poco después de que la causa se hiciera pública, recuperó la libertad en los primeros días de abril, volvió a ser arrestado en mayo y, tras aproximadamente cinco meses, consiguió acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

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Dentro de las condiciones impuestas por la Justicia para evitar su regreso a un establecimiento penitenciario, se estableció que no puede salir del país, debe permanecer en su domicilio sin ausentarse por más de 24 horas y tiene la obligación de presentarse ante el juzgado entre el día 1 y el 5 de cada mes.

En ese contexto, Ángel de Brito informó que Marcelo Corazza avanzó con la venta de su vivienda en Tigre. Según explicó el periodista, el movimiento fue comunicado a las autoridades judiciales correspondientes, ya que se trata de una obligación dentro de las medidas que debe cumplir para no perder el beneficio de la domiciliaria. En el programa se detalló además: “La vendió, y ahora hay otra gente que la está reformando”.

Por otro lado, en el informe presentado en LAM se recordó que la investigación involucra a una red señalada por la captación de 16 víctimas menores de edad provenientes de Misiones, quienes habrían sido trasladadas a la zona del Gran Buenos Aires para ser explotadas, en algunos casos en espacios públicos y a bordo de vehículos.

En lo que respecta específicamente a Corazza, su situación dentro de la causa se vincula con dos de esos casos, aunque no se descarta que su implicancia pueda ampliarse a medida que avance la investigación, que continúa abierta y con nuevas posibles víctimas bajo análisis. Su rol estaría asociado al vínculo con el presunto líder de la organización, uno de los cinco detenidos en el expediente.

Marcelo Corazza se mudó -captura LAM

Cuándo comenzó el juicio contra Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores

A fines de agosto de 2025 se puso en marcha en los Tribunales de Comodoro Py el proceso judicial contra Marcelo Corazza, ex participante y productor de Gran Hermano, imputado por corrupción de menores y trata de personas.

Aquel miércoles 27 de agosto, Corazza arribó temprano al edificio judicial e ingresó con rapidez a la sala donde se desarrollan las audiencias. En diálogo con las cámaras del ciclo Desayuno Americano (América TV), alcanzó a manifestar: "Soy inocente y venimos a demostrarlo acá".

El ex jugador y posterior productor del reality estuvo escoltado por allegados de su entorno más cercano y su equipo de abogados. De acuerdo con la investigación judicial, el ex ganador del formato habría formado parte de una organización dedicada a la captación, abuso y explotación sexual de varones, en su mayoría menores de edad.

En ese marco, el ex productor de Gran Hermano enfrenta cargos por presunta asociación ilícita, trata de personas, promoción y facilitación de la prostitución, abuso sexual y corrupción de menores, entre otras imputaciones que integran la causa.

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El tribunal que lleva adelante el debate oral está conformado por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni, mientras que la acusación está a cargo de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, quienes intervienen en la investigación.

La fecha de inicio del juicio había sido ratificada el 12 de agosto por la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que se rechazara el pedido presentado por la defensa de Corazza para intentar postergar el comienzo del proceso.

Marcelo Corazza fue el ganador de la primera edición de Gran Hermano, emitida en 2001 y conducida por la actriz Soledad Silveyra. Con el paso del tiempo, volvió al mismo formato pero ya desde atrás de cámara, desempeñándose como productor del ciclo que se emite por Telefe, hasta quedar involucrado en la actual causa judicial que lo mantiene en el centro de la escena mediática.

Marcelo Corazza

     

 

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