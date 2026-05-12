Neymar mostró su lujosa mansión: de la sala de juegos "estilo Disney" al museo de Messi y CR7

El área cuenta con un tobogán que desemboca en una piscina de pelotas, una mesa para actividades creativas y una zona de televisión con sofás. Al mostrar la habitación, el propio Neymar no pudo evitar la comparación: “Aquí se puede jugar. ¡Es como Disney!”, exclamó ante la sorpresa de sus invitados. En redes sociales, los usuarios celebraron este gesto del deportista, destacando que, debido a sus orígenes humildes, tiene derecho a brindar ese nivel de confort a su familia.

Qué tesoros guarda Neymar en su "museo" personal

La mansión no solo es un hogar familiar, sino también un santuario para los amantes del deporte. En el sector del comedor, Neymar conserva un museo de camisetas enmarcadas, donde resaltan las indumentarias icónicas de sus amigos y rivales, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Este sentido de pertenencia al mundo del fútbol se complementa con el garaje de la propiedad. Allí, además de resguardar una Ferrari de color negro, el futbolista mostró una particular colección de motocicletas de diversos colores. Lo curioso es que estas motos no fueron compradas por él, sino que venían incluidas con la casa, ya que el propietario anterior era quien las coleccionaba.

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Cómo es el diseño y la decoración de la casa de Neymar

El recorrido también permitió observar el estilo arquitectónico de la vivienda. La cocina principal destaca por sus superficies de mármol y un diseño minimalista en tonos grises oscuros, complementado con armarios de cristal modernos. En este ambiente, resalta un gran retrato de su esposa, Bruna Biancardi.

La visita se dio en un contexto de distensión absoluta, luego de que el Santos venciera al Bragantino en la Serie A, partido en el que el delantero marcó un gol. Neymar recibió a los influencers Jon Vlogs y Pigmeu, este último invitado personal del jugador, a quien le agradeció entre bromas por haberle "traído suerte" en la cancha.

Quiénes son los hijos de Neymar

Neymar es padre de cuatro hijos: Davi Lucca (14 años), fruto de su relación con Carol Dantas; Mavie y Mel, hijas de su vínculo con Bruna Biancardi; y la pequeña Helena, nacida de su relación con Amanda Kimberlly. La distribución de la casa, con sus amplios espacios de esparcimiento, parece estar diseñada para integrar a toda su familia y disfrutar de la vida diaria fuera del escrutinio público de las canchas.