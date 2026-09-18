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"Nadie se lo esperaba": el impactante elogio de Lamine Yamal sobre Lionel Messi tras el Mundial 2026

Lamine Yamal habló en Universo Valdano sobre quién fue la figura del Mundial 2026 y sorprendió con una dura autocrítica personal. ¿Qué dijo sobre Messi?

Nadie se lo esperaba: el impactante elogio de Lamine Yamal sobre Lionel Messi tras el Mundial 2026

Lamine Yamal, la joven figura del Barcelona y una de las grandes referencias de la Selección de España, concedió una reveladora entrevista en el programa Universo Valdano, conducido por el campeón del mundo en México 1986, Jorge Valdano. Durante la extensa charla, la joya del fútbol europeo no dudó en expresar su devoción por Lionel Messi, al tiempo que ofreció un análisis inesperadamente crítico sobre su propio desempeño en la cita máxima.

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Al momento de repasar lo sucedido en el certamen continental, el atacante catalán catalogó al capitán de la Selección argentina como "el mejor de la historia" y lo señaló como el futbolista más destacado de toda la competencia ecuménica. “Aunque todo el mundo sepa que es el mejor de la historia, nadie se esperaba un Mundial tan legendario como el que ha hecho, en todos los partidos, llevando a una selección a la final, porque Argentina tiene buenos jugadores, pero Leo era el que en los momentos importantes siempre estaba”, manifestó con admiración.

Qué dijo Lamine Yamal sobre el nivel de Lionel Messi en el Mundial 2026

En su análisis frente a Valdano, el joven delantero remarcó el impacto que generó el rendimiento del rosarino en el escenario internacional: “Para mí ha sido el mejor jugador del Mundial por todo lo que es y lo que generó, nadie se esperaba que un jugador a la edad de Leo, aunque fuera Leo, pudiera hacer las cosas a ese nivel”.

Las palabras de la promesa española coinciden con un torneo consagratorio para la Pulga, quien se erigió como la máxima figura de la Albiceleste. A lo largo del certamen, el '10' convirtió ocho tantos, estiró sus récords personales y firmó su última gran función con dos asistencias en el histórico triunfo 2-1 ante Inglaterra en semifinales, actuaciones que le valieron una nueva nominación oficial al Balón de Oro.

Por qué Lamine Yamal aseguró que no terminó contento tras ganar el Mundial

Más allá de sus elogios hacia el astro argentino, uno de los momentos más llamativos de la entrevista se dio cuando Yamal abordó su rendimiento individual en la copa. A pesar de haber contribuido activamente al título de la selección española, el futbolista sorprendió al revelar que no quedó satisfecho con su producción: “No salí contento después de ganar el Mundial. Lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver. En otro momento se llega a repetir el Mundial y estaría igual, aunque no hubiese lesión”.

En esa misma línea de autoexigencia, explicó los matices tácticos de su juego que no terminaron de dejarlo conforme: “Hice muchas cosas que la gente no vio. Para el entrenador es increíble un jugador que arrastra a tres jugadores, pero por mi rendimiento yo sé que podría haber hecho más”. Esta mentalidad de superación constante explica por qué su meta no se reduce a acumular trofeos o inflar estadísticas, sino a perfeccionar su nivel futbolístico. En ese sentido, reconoció que trabaja día a día para pulir aspectos puntuales, tales como la finalización, la toma de decisiones al darse “unos segundos de más delante de la portería” y el manejo fluido de su pierna derecha.

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