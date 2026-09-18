"Nadie se lo esperaba": el impactante elogio de Lamine Yamal sobre Lionel Messi tras el Mundial 2026

Por qué Lamine Yamal aseguró que no terminó contento tras ganar el Mundial

Más allá de sus elogios hacia el astro argentino, uno de los momentos más llamativos de la entrevista se dio cuando Yamal abordó su rendimiento individual en la copa. A pesar de haber contribuido activamente al título de la selección española, el futbolista sorprendió al revelar que no quedó satisfecho con su producción: “No salí contento después de ganar el Mundial. Lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver. En otro momento se llega a repetir el Mundial y estaría igual, aunque no hubiese lesión”.

En esa misma línea de autoexigencia, explicó los matices tácticos de su juego que no terminaron de dejarlo conforme: “Hice muchas cosas que la gente no vio. Para el entrenador es increíble un jugador que arrastra a tres jugadores, pero por mi rendimiento yo sé que podría haber hecho más”. Esta mentalidad de superación constante explica por qué su meta no se reduce a acumular trofeos o inflar estadísticas, sino a perfeccionar su nivel futbolístico. En ese sentido, reconoció que trabaja día a día para pulir aspectos puntuales, tales como la finalización, la toma de decisiones al darse “unos segundos de más delante de la portería” y el manejo fluido de su pierna derecha.