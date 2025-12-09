La confesión de Evelyn Botto al confirmar su relación con Fede Bal: "Hace 8 años que..."
En vivo en Olga, Evelyn Botto confirmó que está en pareja con Fede Bal y sorprendió a todos con una importante revelación.
9 dic 2025, 17:39
La confesión de Evelyn Botto al confirmar su relación con Fede Bal: "Hace 8 años que..."
Evelyn Botto confirmó finalmente un secreto que venía circulando desde hacía meses: está en pareja con Fede Bal. Luego de semanas de rumores, desmentidas cuidadosas y salidas que despertaban sospechas, la artista decidió blanquear la relación en pleno vivo de Tapados de Laburo (OLGA), sorprendiendo incluso a sus propios compañeros.
La revelación ocurrió en un momento distendido del programa, mientras Botto contaba entre risas que había vuelto a hablar dormida. Ante la curiosidad de su compañero Nacho Elizalde, que quiso saber cómo se había enterado, ella respondió sin rodeos que se lo comentó “un chico con el que está saliendo”. La confesión desató una ola de preguntas, y cuando le consultaron directamente por Bal, terminó pronunciando lo que muchos esperaban escuchar:“Es mi novio, sí”.
La reacción del estudio fue inmediata. Entre gritos, abrazos y un canto improvisado de “¡está de novia, está de novia!”, sus compañeros celebraron la noticia, mientras Botto admitía que la situación la había dejado algo mareada y que incluso sentía cómo le bajaba la presión por los nervios. Ya más tranquila, explicó cómo se dio el inicio formal de la relación: “Fui yo la que se lo preguntó, porque soy ansiosa. Coincidimos y sucedió, eso hay que abrazarlo un poco. Estoy contenta y gusto mucho de él”, expresó, visiblemente emocionada.
La cantante también compartió lo que este vínculo representa para ella después de tantos años sola.“Hace ocho años que estaba soltera. No me pasaba hace mucho tiempo sentir algo así”, señaló. Contó que ambos prefirieron mantener el romance en privado durante meses, especialmente para evitar la exposición mediática que suele acompañar a Bal, y reconoció que blanquear la relación le generaba cierto temor. Sin embargo, explicó por qué sintió que era el momento adecuado: “Es re lindo compartirlo cuando pasa algo así. Te dan ganas”.
Botto también detalló cómo es la dinámica actual de la pareja: duermen juntos varios días por semana, aunque aún no conviven. “La clave es no convivir”, dijo entre risas, dejando en claro que prefieren avanzar paso a paso. Incluso reveló que pasarán las fiestas juntos, un gesto que confirma que la relación avanza con seriedad.
En medio del festejo, Paula Chaves intervino para darle un guiño amistoso a su compañera. Recordó que ella misma le pidió a Pedro Alfonso “ser novios”, un gesto que terminó en una familia consolidada con tres hijos, alentando a Evelyn sobre su decisión.
Para cerrar el momento, Botto decidió enviarle un audio a Bal en vivo, un mensaje espontáneo y afectuoso que resumió todo lo que había compartido: “Gordi, te quiero avisar por las dudas que se dio la situación y conté que estamos de novios. Espero que tengas un día tranquilo. Tenía muchas ganas de contarlo”.
Embed
¿Fede Bal y Evelyn Botto estuvieron juntos en el show de Oasis?
Hace unas semanas que Evelyn Botto y Fede Bal se animaron a hablar públicamente de la buena onda que los une y de que está todo bien entre los dos, aunque sin ponerle un título al vínculo.
Una prueba de ello fue que el actor y la conductora de OLGA estuvieron a puro beso y abrazo durante una de las funciones del grupo Oasis en el estadio de River Plate.
El periodista Gustavo Méndez compartió un video de la pareja sonriendo en el campo, en la previa al comienzo del espectáculo que marcó el regreso de la famosa banda británica a los escenarios tras 16 años, en la exitosa gira Oasis Live 25 que viene con varios sold out.
Entre gestos de cariño y declaraciones de relación abierta, Evelyn y Fede disfrutaron de una noche de música y se mostraron juntos a la vista de todo el público que llenó el estadio.
Embed
Además, el día anterior ambos ya se habían dejado ver juntos en una salida a una obra de teatro. En recientes declaraciones, Fede Bal contó cuál es el presente que atraviesa con Evelyn Botto y volvió a evitar ponerle un rótulo al vínculo.
La cuenta de Instagram Lomaspopucom reflejó además el momento en que ambos se besaban apasionadamente entre la multitud.
"Yo creo que tenemos que romper con la palabra novio, compromiso, porque la televisión te encasilla rápido. Tengo una atracción extrema. Me gusta mucho compartir cosas con ella”, precisó el actor en el ciclo Escucho ofertas.
Y destacó sobre la actriz: “Siempre me pareció una mujer súper inteligente. Me atrae mucho eso, y un día me llamó para hacer un videoclip, porque ella canta también. Es una artista muy completa”.
“La pasamos bien, pero hay una cosa también de que hay relaciones nuevas y creo que el medio no lo entiende. Yo no le pregunto qué hizo el sábado si no me contestó en toda la noche. Ella tampoco me pregunta a mí", cerró el hijo de Carmen Barbieri sobre la relación con Evelyn.