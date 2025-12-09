La confesión de Evelyn Botto al confirmar su relación con Fede Bal: "Hace 8 años que..."

Botto también detalló cómo es la dinámica actual de la pareja: duermen juntos varios días por semana, aunque aún no conviven. “La clave es no convivir”, dijo entre risas, dejando en claro que prefieren avanzar paso a paso. Incluso reveló que pasarán las fiestas juntos, un gesto que confirma que la relación avanza con seriedad.

En medio del festejo, Paula Chaves intervino para darle un guiño amistoso a su compañera. Recordó que ella misma le pidió a Pedro Alfonso “ser novios”, un gesto que terminó en una familia consolidada con tres hijos, alentando a Evelyn sobre su decisión.

Para cerrar el momento, Botto decidió enviarle un audio a Bal en vivo, un mensaje espontáneo y afectuoso que resumió todo lo que había compartido: “Gordi, te quiero avisar por las dudas que se dio la situación y conté que estamos de novios. Espero que tengas un día tranquilo. Tenía muchas ganas de contarlo”.

Embed

¿Fede Bal y Evelyn Botto estuvieron juntos en el show de Oasis?

Hace unas semanas que Evelyn Botto y Fede Bal se animaron a hablar públicamente de la buena onda que los une y de que está todo bien entre los dos, aunque sin ponerle un título al vínculo.

Una prueba de ello fue que el actor y la conductora de OLGA estuvieron a puro beso y abrazo durante una de las funciones del grupo Oasis en el estadio de River Plate.

El periodista Gustavo Méndez compartió un video de la pareja sonriendo en el campo, en la previa al comienzo del espectáculo que marcó el regreso de la famosa banda británica a los escenarios tras 16 años, en la exitosa gira Oasis Live 25 que viene con varios sold out.

Entre gestos de cariño y declaraciones de relación abierta, Evelyn y Fede disfrutaron de una noche de música y se mostraron juntos a la vista de todo el público que llenó el estadio.

Embed

Además, el día anterior ambos ya se habían dejado ver juntos en una salida a una obra de teatro. En recientes declaraciones, Fede Bal contó cuál es el presente que atraviesa con Evelyn Botto y volvió a evitar ponerle un rótulo al vínculo.

La cuenta de Instagram Lomaspopucom reflejó además el momento en que ambos se besaban apasionadamente entre la multitud.

"Yo creo que tenemos que romper con la palabra novio, compromiso, porque la televisión te encasilla rápido. Tengo una atracción extrema. Me gusta mucho compartir cosas con ella”, precisó el actor en el ciclo Escucho ofertas.

Y destacó sobre la actriz: “Siempre me pareció una mujer súper inteligente. Me atrae mucho eso, y un día me llamó para hacer un videoclip, porque ella canta también. Es una artista muy completa”.

“La pasamos bien, pero hay una cosa también de que hay relaciones nuevas y creo que el medio no lo entiende. Yo no le pregunto qué hizo el sábado si no me contestó en toda la noche. Ella tampoco me pregunta a mí", cerró el hijo de Carmen Barbieri sobre la relación con Evelyn.