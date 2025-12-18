En medio de la supuesta interna familiar, Evangelina Anderson aclaró si pasará las fiestas con Ian Lucas

La propia Yanina también opinó sobre los rumores: "No es tan grave, está separada, no está de novia. ¿Irte con un tipo a Punta del Este es tan dramático?".

Más adelante, la conductora reveló que estaba intercambiando mensajes con Pochi y sumó detalles sobre el supuesto conflicto: "Me cuenta que la pelea es por guita y que mañana cuando ella lo cuente, estamos vendiendo puro show, vamos a entender por qué. No es con alguien de la familia de Demichelis, es alguien de la familia de Evangelina".

¿Qué dijo Ian Lucas sobre Evangelina Anderson y qué es lo que más le molesta de los rumores?

Desde hace varias semanas, Evangelina Anderson y Ian Lucas son protagonistas de versiones que apuntan a un vínculo más cercano que el de simples colegas dentro de MasterChef Celebrity (Telefe).

En diálogo con Intrusos (América TV), el joven creador de contenido se refirió primero a su paso por el reality culinario que conduce Wanda Nara, destacando lo que significa para él esta experiencia.

"Estoy feliz, metiéndole. Con el jurado me llevo re bien con los tres y siempre me lo tomo como una crítica constructiva. O sea, yo vine acá cocinando de supervivencia, no sabía cocinar, muchos platos son nuevos y me lo tomo bien", comentó.

Respecto a las devoluciones del jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, Ian fue claro: "Siento también que es parte del show, si ellos serían buenos todo el tiempo no sé si está tan bueno. Yo cuando hago algo quiero ganar y dejando de lado eso estoy aprendiendo también y lo tomo como una crítica constructiva para seguir progresand yo".

Consultado sobre si estaba conociendo a alguien y en particular sobre Evangelina Anderson, el influencer respondió con una sonrisa: "Estoy abierto siempre, si pinta pinta pero acá somos todos compañeros".

En cuanto a los rumores que lo vinculan con la modelo, aclaró: "Nunca pisé el Chateau (Libertador) en mi vida, te lo juro, no entré. Un día si me invitan voy (se ríe). Salidas entre todos sí compartimos pero nunca solos".

También se mostró molesto por las críticas relacionadas con la diferencia de edad: "Lo único que me jode es que si fuera al revés, si yo fuera más grande y ella más chica, nadie diría nada. Pero como ella es mujer y tiene esa edad y yo soy más chico, rompen las bol.. con eso. Pero a mí me chu.. un huevo la verdad".

Y cerró con firmeza: "Me da lo mismo demostrarle a la gente. Es lo que sienta yo, si yo me siento feliz con alguien, estoy bien".