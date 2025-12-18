A24.com

En medio de la supuesta interna familiar, Evangelina Anderson aclaró si pasará las fiestas con Ian Lucas

En el ciclo de Yanina Latorre, Evangelina Anderson aclaró si pasará las fiestas con Ian Lucas en otro país.

18 dic 2025, 20:54
ian lucas evangleina anderson
ian lucas evangleina anderson

En las últimas horas, Pochi de Gossipeame aseguró que Evangelina Anderson estaría atravesando un difícil momento personal y que, por esa razón, habría decidido pasar las fiestas junto a Ian Lucas. Sin embargo, la modelo salió a aclarar la situación y desmintió la versión en diálogo con Majo Martino en Sálvese quien pueda (América TV).

"Estoy hablando con ella en este momento. Le digo, yo sé que no: ¿Te vas con Ian? Están preguntándolo al aire y me dice: 'Amiga, ¿es joda? A dónde me voy a ir. Tengo a mis papás que son grandes'", relató Martino sobre la conversación con su amiga.

Yanina Latorre, conductora del ciclo, reaccionó con ironía: "Y si vivió 80 años en Alemania y en México y los padres eran grandes".

Luego, Martino continuó leyendo otro mensaje de Anderson: "Mi mamá tuvo una CV hace unos meses, por favor, que no le hagan caso a esta tipa (por Pochi)".

La propia Yanina también opinó sobre los rumores: "No es tan grave, está separada, no está de novia. ¿Irte con un tipo a Punta del Este es tan dramático?".

Más adelante, la conductora reveló que estaba intercambiando mensajes con Pochi y sumó detalles sobre el supuesto conflicto: "Me cuenta que la pelea es por guita y que mañana cuando ella lo cuente, estamos vendiendo puro show, vamos a entender por qué. No es con alguien de la familia de Demichelis, es alguien de la familia de Evangelina".

¿Qué dijo Ian Lucas sobre Evangelina Anderson y qué es lo que más le molesta de los rumores?

Desde hace varias semanas, Evangelina Anderson y Ian Lucas son protagonistas de versiones que apuntan a un vínculo más cercano que el de simples colegas dentro de MasterChef Celebrity (Telefe).

En diálogo con Intrusos (América TV), el joven creador de contenido se refirió primero a su paso por el reality culinario que conduce Wanda Nara, destacando lo que significa para él esta experiencia.

"Estoy feliz, metiéndole. Con el jurado me llevo re bien con los tres y siempre me lo tomo como una crítica constructiva. O sea, yo vine acá cocinando de supervivencia, no sabía cocinar, muchos platos son nuevos y me lo tomo bien", comentó.

Respecto a las devoluciones del jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, Ian fue claro: "Siento también que es parte del show, si ellos serían buenos todo el tiempo no sé si está tan bueno. Yo cuando hago algo quiero ganar y dejando de lado eso estoy aprendiendo también y lo tomo como una crítica constructiva para seguir progresand yo".

Consultado sobre si estaba conociendo a alguien y en particular sobre Evangelina Anderson, el influencer respondió con una sonrisa: "Estoy abierto siempre, si pinta pinta pero acá somos todos compañeros".

En cuanto a los rumores que lo vinculan con la modelo, aclaró: "Nunca pisé el Chateau (Libertador) en mi vida, te lo juro, no entré. Un día si me invitan voy (se ríe). Salidas entre todos sí compartimos pero nunca solos".

También se mostró molesto por las críticas relacionadas con la diferencia de edad: "Lo único que me jode es que si fuera al revés, si yo fuera más grande y ella más chica, nadie diría nada. Pero como ella es mujer y tiene esa edad y yo soy más chico, rompen las bol.. con eso. Pero a mí me chu.. un huevo la verdad".

Y cerró con firmeza: "Me da lo mismo demostrarle a la gente. Es lo que sienta yo, si yo me siento feliz con alguien, estoy bien".

