Eric Dane 5

De qué murió Eric Dane, el actor estrella de Grey's Anatomy y Euphoria

En abril de 2025, Eric Dane anunció públicamente que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La noticia generó una ola de mensajes de solidaridad en la industria y entre sus seguidores.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras, responsables de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. Con el avance de la patología, los músculos se debilitan progresivamente hasta provocar parálisis.

Especialistas explicaron que la enfermedad afecta a entre 5 y 6 personas cada 100 mil habitantes en el mundo. No tiene cura en la actualidad, aunque existen tratamientos que buscan ralentizar su progresión.

Eric Dane 4

El personaje que lo convirtió en estrella mundial

Aunque su carrera incluyó diversos proyectos, hubo un papel que lo catapultó a la fama internacional. En Grey’s Anatomy, interpretó al doctor Mark Sloan, conocido popularmente como McSteamy.

El personaje se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público. Su carisma, su complejidad emocional y su evolución dentro del drama médico lo posicionaron como uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense durante la década de 2000.

La serie, producida por la cadena ABC, ya era un fenómeno global cuando Dane se incorporó al elenco. Sin embargo, su llegada revitalizó tramas y consolidó la conexión con el público.

Eric Dane 2

Su salida del programa marcó un punto de inflexión. Aun así, el recuerdo de “McSteamy” quedó grabado en la memoria colectiva de los seguidores de la ficción.

De héroe militar a padre complejo: su reinvención en televisión

Tras su etapa en Grey’s Anatomy, Dane no se alejó de los proyectos de alto perfil. Asumió un rol protagónico en The Last Ship, una serie de acción y drama emitida por TNT, donde interpretó al comandante Tom Chandler.

Más recientemente, participó en Euphoria, la exitosa producción de HBO. Interpretó a Cal Jacobs, un personaje complejo y polémico que volvió a colocarlo en el centro de la conversación cultural. Su actuación recibió elogios por la intensidad y profundidad con la que abordó un rol cargado de conflictos internos.

Eric Dane 3

El deterioro visible y los mensajes de esperanza

En los últimos meses, el actor había mostrado un visible deterioro físico. Sus apariciones públicas fueron más esporádicas y su aspecto generó preocupación entre sus seguidores.

Sin embargo, mantuvo un mensaje constante de fortaleza. Apoyó campañas de concientización sobre la ELA y destacó la importancia de la investigación científica. Su postura pública ayudó a visibilizar una patología que muchas veces permanece fuera del foco mediático.