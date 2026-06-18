De qué murió la actriz de La llamada y la preocupante imagen de sus últimos tiempos con vida

Aislamiento y adicciones: las versiones sobre los últimos tiempos de la actriz de La llamada

En relación con su situación personal en los últimos meses, distintas versiones periodísticas señalan que Daveigh Chase atravesaba un período de aislamiento, problemas de salud y consumo problemático de sustancias, lo que habría contribuido a su deterioro progresivo.

En ese contexto apareció públicamente Roy Hernandez, quien se presentó como su pareja durante el período final de su vida y comenzó a difundir pedidos de ayuda y una campaña de recaudación para cubrir gastos vinculados a su internación. Su aparición se dio en los días previos a su hospitalización en junio de 2026, cuando su estado de salud ya era crítico.

Sin embargo, el vínculo fue puesto en duda por personas del entorno de la actriz. El exrepresentante de Chase, John Ryan, declaró que no tenía registro de que Hernandez formara parte de su círculo cercano y que no existía una relación profesional o personal confirmada entre ambos.

Ryan afirmó además que Chase atravesaba “momentos tormentosos” vinculados a adicciones, lo que habría afectado su estabilidad y su relación con el entorno. También sostuvo que la actriz contaba con recursos económicos pendientes de la industria, aunque su acceso se habría vuelto complejo en el último tiempo.

Quién era Daveigh Chase, la actriz de “La llamada” que murió a los 35 años

Daveigh Chase

Daveigh Chase nació en 1990 en Las Vegas, Estados Unidos, y comenzó su carrera artística desde muy joven. Su salto a la fama llegó a comienzos de los 2000, cuando se convirtió en una de las figuras infantiles más reconocidas de Hollywood.

Uno de sus primeros trabajos destacados fue en la película Donnie Darko (2001), donde interpretó a Samantha Darko, personaje que luego tuvo continuidad en la secuela S. Darko. Ese mismo período marcó su exposición en el cine independiente, antes de dar el salto a producciones de mayor alcance.

En 2002 alcanzó notoriedad mundial al interpretar a Samara Morgan en La llamada, remake estadounidense del film japonés de terror Ringu, que se convirtió en un éxito global. Ese mismo año prestó su voz a Lilo en la película animada de Disney Lilo & Stitch, uno de los trabajos más recordados de su carrera.

También participó en la serie Big Love, donde interpretó a Rhonda Volmer, un personaje que le dio visibilidad en televisión durante varios años. Con el tiempo, su actividad en la industria fue disminuyendo hasta alejarse progresivamente de la vida pública.