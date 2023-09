De verdulero a vendedor de aviones: la historia de libertad financiera que conmueve

Embed

Entrevista de ENTRE LOBOS con Marcelo Yaguna

Marcelo Yaguna, un emprendedor que ha experimentado una transformación extraordinaria en su vida. En la tranquila cafetería de un céntrico hotel de la ciudad, Marcelo nos recibe con una sonrisa amable y la mirada llena de confianza que solo se obtiene después de superar innumerables obstáculos.

Marcelo Yaguna cuenta su historia de vender latas de gaseosa en una esquina a vender aviones:

Marcelo comienza a relatar su viaje: "Yo pasé de vender latas de Coca-Cola en una esquina a tener unas verdulerías de lunes a viernes, y después de ahí me fui a trabajar a la Nissan vendiendo coches. Pero el verdadero giro en mi vida ocurrió cuando me adentré en el mundo financiero."

La transición de vendedor de coches a experto financiero fue un paso audaz en la carrera de Marcelo. "Me pasearon por un sistema de Broker financiero, y así empecé a trabajar con una empresa de broker como empleado. Pero no me conformé con ser solo un empleado", nos dice con determinación en sus ojos.

Marcelo continúa su relato: "Después de trabajar arduamente en la industria financiera, decidí dar un salto de fe y fundé mi propia empresa de broker, Bloquera Gy. Fue un paso arriesgado, pero sabía que debía perseverar."

Pero la historia de Marcelo no se detiene aquí. "Mi verdadera transformación ocurrió cuando ingresé al mundo de la venta de aviones", agrega con emoción en su voz. "Comencé ofreciendo créditos a un cliente que deseaba comprar un avión. Fue un desafío totalmente nuevo para mí, pero no dejé que el miedo me detuviera."

Marcelo comparte cómo la oportunidad de vender aviones surgió de una conversación casual con un amigo: "Le comenté a un amigo que se dedicaba a la venta de aviones sobre mi interés en el negocio, y él me propuso una asociación. Empezamos a vender aviones juntos y descubrimos un sistema eficaz para ofrecer créditos a nuestros clientes."

"Lo que realmente cambió mi vida fueron mis creencias limitantes y mis miedos", continúa Marcelo. "Dejé de tener miedo y adopté la mentalidad de que todo es posible. En ningún momento me asusté cuando me dijeron que podía vender aviones. Claro que podía vender aviones."

La historia de Marcelo Yaguna es un recordatorio inspirador de cómo la determinación, el coraje y la superación de las creencias limitantes pueden llevar a una transformación asombrosa. Hoy, Marcelo disfruta de la libertad financiera y es un ejemplo de que cualquier persona puede alcanzar sus sueños si se atreve a dar el primer paso.

En el mundo de los negocios, a veces es necesario arriesgarse y cambiar la mentalidad para lograr el éxito. Marcelo Yaguna lo hizo, y su historia nos recuerda que el cielo no es el límite cuando se trata de alcanzar nuestros objetivos financieros y personales.