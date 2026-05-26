Preocupación por la salud de Pata Villanueva tras ser internada en terapia intensiva: "Está..."

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Cómo fue el accidente que sufrió Pata Villanueva

La vida de Pata Villanueva cambió por completo en febrero de 2021, cuando sufrió un gravísimo accidente doméstico en su casa de Punta del Este. La exmodelo cayó por las escaleras de la vivienda mientras se encontraba sola y el golpe le provocó una fuerte fractura de cráneo, además de múltiples complicaciones de salud que pusieron en riesgo su vida.

Según trascendió en aquel momento, no perdió el conocimiento tras la caída y logró pedir ayuda a sus vecinos, quienes dieron aviso inmediato a emergencias. Minutos después fue trasladada de urgencia al Sanatorio Cantegril, donde ingresó en estado delicado y debió ser internada en terapia intensiva.

Debido a la gravedad de las heridas, la actriz tuvo que ser sometida a dos complejas operaciones de cráneo. Con el correr de los días, los médicos confirmaron que el accidente le había dejado importantes secuelas neurológicas y motrices, incluida una parálisis parcial del lado derecho de su cuerpo. Durante mucho tiempo permaneció sin poder hablar, caminar ni alimentarse por sus propios medios.

A cuatro años del dramático episodio, continúa atravesando un intenso proceso de rehabilitación acompañado por sus hijos y profesionales médicos. Aunque todavía enfrenta dificultades para volver a caminar, la exvedette aseguró en sus últimas apariciones públicas que logró recuperar la voz y parte de la movilidad, mostrando una gran fortaleza para seguir adelante después del accidente que casi le cuesta la vida.