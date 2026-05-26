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Preocupación por la salud de Pata Villanueva tras ser internada en terapia intensiva: "Está..."

Pata Villanueva ingresó el lunes 25 de mayo a terapia intensiva y crece la incertidumbre por su estado de salud, ya que hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su evolución.

26 may 2026, 23:25
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Preocupación por la salud de Pata Villanueva tras ser internada en terapia intensiva: "Está..."

Se conoció la noticia que Pata Villanueva permanece internada desde hace 24 horas en un centro de salud, en estado reservado y bajo cuidados intensivos. Por el momento, no trascendieron detalles oficiales.

La información fue dada a conocer por Pilar Smith en LAM, donde se brindaron detalles sobre cómo se produjo la internación. "Fue internada en terapia intensiva", comentó la periodista en vivo al explicar que la situación ocurrió durante la jornada del lunes.

En el ciclo también aclararon que, por el momento, no trascendieron oficialmente los motivos de la internación. Sin embargo, llevaron tranquilidad respecto a su evolución: " Fue internada en terapia intensiva".

En medio de la incertidumbre, la periodista también compartió la palabra de Agustina, la hija de la exmodelo. La joven fue tajante y dejó en claro que su mamá está "estable y fuera de peligro".

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Cómo fue el accidente que sufrió Pata Villanueva

La vida de Pata Villanueva cambió por completo en febrero de 2021, cuando sufrió un gravísimo accidente doméstico en su casa de Punta del Este. La exmodelo cayó por las escaleras de la vivienda mientras se encontraba sola y el golpe le provocó una fuerte fractura de cráneo, además de múltiples complicaciones de salud que pusieron en riesgo su vida.

Según trascendió en aquel momento, no perdió el conocimiento tras la caída y logró pedir ayuda a sus vecinos, quienes dieron aviso inmediato a emergencias. Minutos después fue trasladada de urgencia al Sanatorio Cantegril, donde ingresó en estado delicado y debió ser internada en terapia intensiva.

Debido a la gravedad de las heridas, la actriz tuvo que ser sometida a dos complejas operaciones de cráneo. Con el correr de los días, los médicos confirmaron que el accidente le había dejado importantes secuelas neurológicas y motrices, incluida una parálisis parcial del lado derecho de su cuerpo. Durante mucho tiempo permaneció sin poder hablar, caminar ni alimentarse por sus propios medios.

A cuatro años del dramático episodio, continúa atravesando un intenso proceso de rehabilitación acompañado por sus hijos y profesionales médicos. Aunque todavía enfrenta dificultades para volver a caminar, la exvedette aseguró en sus últimas apariciones públicas que logró recuperar la voz y parte de la movilidad, mostrando una gran fortaleza para seguir adelante después del accidente que casi le cuesta la vida.

Pata Villanueva

     

 

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