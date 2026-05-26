En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Aire acondicionado
Frío
ENERGÍA

A qué temperatura poner el aire acondicionado en invierno para reducir el consumo y ahorrar dinero

Cuál es la temperatura ideal para el aire acondicionado en invierno es una de las búsquedas que más creció con la llegada de las bajas temperaturas. Cómo ahorrar energía sin perder confort en casa.

Banner Seguinos en google DESK
A qué temperatura poner el aire acondicionado en invierno para reducir el consumo y ahorrar dinero. (Foto: Archivo)

A qué temperatura poner el aire acondicionado en invierno para reducir el consumo y ahorrar dinero. (Foto: Archivo)

Cuando bajan las temperaturas, miles de personas vuelven a encender el aire acondicionado en modo calor y cometen el mismo error: subir la temperatura al máximo pensando que así el ambiente se calentará más rápido. Sin embargo, los especialistas en climatización advirtieron que esta práctica no solo no acelera el proceso, sino que además puede disparar el consumo eléctrico de forma innecesaria.

Leé también Truco viral: para qué sirve poner papel aluminio debajo del módem de wifi
Truco viral: para qué sirve poner papel aluminio debajo del módem de wifi. (Foto: Archivo)

La duda sobre a qué temperatura poner el aire acondicionado cuando hace frío se convirtió en una de las consultas más repetidas durante el invierno. Y la respuesta sorprendió a muchos usuarios: ni 24°, ni 25°, ni mucho menos 30°. Existe un rango específico que permite mantener el hogar confortable y, al mismo tiempo, reducir el impacto en la factura de luz.

Cuál es la temperatura ideal para usar el aire acondicionado en invierno

Los expertos coincidieron en que el rango más eficiente para utilizar el aire acondicionado en modo calor se ubica entre los 20°C y los 22°C. Ese nivel permite alcanzar una sensación térmica agradable sin exigir de más al equipo. Además, ayuda a mantener un equilibrio entre confort y consumo energético.

Muchas personas creen que programar el aparato a temperaturas elevadas hará que el ambiente se caliente más rápido. Pero la realidad es otra. Los sistemas de climatización modernos funcionan prácticamente igual al inicio: operan a máxima potencia hasta alcanzar la temperatura seleccionada.

Por eso, si alguien configura el aire en 28°C o 30°C, el aparato seguirá trabajando durante más tiempo y consumirá más electricidad para llegar a ese objetivo. Los técnicos remarcaron que el secreto no está en elegir la temperatura más alta, sino en encontrar la más eficiente.

aire acondicionado 2

El error más común que aumenta el gasto de energía

Durante los días más fríos, es habitual ingresar a una habitación helada y subir inmediatamente el aire acondicionado al máximo. Sin embargo, esa decisión suele tener consecuencias directas sobre el consumo.

Según los especialistas, el incremento de apenas algunos grados puede representar una diferencia importante en la factura mensual de electricidad.

Además, mantener una temperatura excesivamente alta dentro del hogar puede provocar molestias físicas. Los cambios bruscos entre el frío exterior y el calor interior afectan la comodidad y, en algunos casos, generan sequedad ambiental o sensación de cansancio.

Los profesionales recomendaron mantener una diferencia moderada entre la temperatura interior y la exterior. De esa manera, el organismo se adapta mejor y el equipo trabaja de forma más eficiente.

El modo ECO que ayuda a reducir el consumo eléctrico

Muchos equipos actuales incorporaron una función especial pensada para optimizar el uso de energía: el modo ECO.

Aunque algunas personas lo ignoran o nunca lo activan, esta herramienta puede representar un ahorro importante cuando el aire acondicionado permanece encendido durante varias horas. El sistema ECO regula automáticamente el funcionamiento del equipo para mantener una temperatura confortable utilizando la menor cantidad posible de electricidad.

En algunos casos, el ambiente puede tardar unos minutos más en calentarse. Pero a largo plazo, el ahorro energético suele ser considerable. Los fabricantes explicaron que esta función resulta especialmente útil durante la noche o en jornadas donde el aparato necesita funcionar durante períodos prolongados.

aire acondicionado 3

Los consejos más efectivos para gastar menos en invierno

Además de configurar correctamente el aire acondicionado, existen otras medidas que permiten reducir el consumo energético durante los meses más fríos.

Entre las principales recomendaciones aparecen:

  • Cerrar puertas y ventanas para evitar pérdidas de calor.
  • Limpiar los filtros del aire acondicionado de forma periódica.
  • Utilizar cortinas gruesas o persianas durante la noche.
  • Aprovechar la entrada de luz solar durante el día.
  • Mantener una buena aislación térmica en techos y paredes.
  • Activar el modo ECO cuando el equipo permanezca varias horas encendido.
  • Evitar temperaturas extremas dentro del hogar.

Los técnicos también señalaron que un mantenimiento adecuado puede mejorar notablemente el rendimiento del equipo.

Un filtro sucio, por ejemplo, dificulta la circulación del aire y obliga al aparato a consumir más energía para alcanzar la temperatura configurada.

El hábito que puede cambiar la factura de luz este invierno

Con las tarifas eléctricas en aumento, cada pequeño cambio en el uso cotidiano de los electrodomésticos puede marcar una diferencia importante a fin de mes. En ese contexto, ajustar correctamente el aire acondicionado se transformó en una de las estrategias más efectivas para reducir gastos sin resignar comodidad.

La recomendación de mantener el equipo entre 20°C y 22°C no surgió por casualidad. Se trata del rango considerado más eficiente por especialistas en climatización y consumo energético.

Lejos de lo que muchos imaginaban, subir el aire a 26°C o 28°C no acelera el calentamiento del ambiente. Solo provoca que el aparato trabaje más y gaste más electricidad. Por eso, cada vez más expertos insistieron en la importancia de modificar algunos hábitos domésticos para enfrentar el invierno sin que la factura de luz se dispare.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Aire acondicionado Frío Invierno Consumo ahorro
Notas relacionadas
Truco viral: para qué sirve poner una cucharada de café en la heladera y por qué lo recomiendan
Truco viral: para qué sirve rociar vinagre en el bidet de casa y por qué lo recomiendan
Horror en la ex casa de Cerati: nuevas excavaciones reabren el caso Diego Fernández Lima

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar