A qué temperatura poner el aire acondicionado en invierno para reducir el consumo y ahorrar dinero

Por eso, si alguien configura el aire en 28°C o 30°C, el aparato seguirá trabajando durante más tiempo y consumirá más electricidad para llegar a ese objetivo. Los técnicos remarcaron que el secreto no está en elegir la temperatura más alta, sino en encontrar la más eficiente.

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El error más común que aumenta el gasto de energía

Durante los días más fríos, es habitual ingresar a una habitación helada y subir inmediatamente el aire acondicionado al máximo. Sin embargo, esa decisión suele tener consecuencias directas sobre el consumo.

Según los especialistas, el incremento de apenas algunos grados puede representar una diferencia importante en la factura mensual de electricidad.

Además, mantener una temperatura excesivamente alta dentro del hogar puede provocar molestias físicas. Los cambios bruscos entre el frío exterior y el calor interior afectan la comodidad y, en algunos casos, generan sequedad ambiental o sensación de cansancio.

Los profesionales recomendaron mantener una diferencia moderada entre la temperatura interior y la exterior. De esa manera, el organismo se adapta mejor y el equipo trabaja de forma más eficiente.

El modo ECO que ayuda a reducir el consumo eléctrico

Muchos equipos actuales incorporaron una función especial pensada para optimizar el uso de energía: el modo ECO.

Aunque algunas personas lo ignoran o nunca lo activan, esta herramienta puede representar un ahorro importante cuando el aire acondicionado permanece encendido durante varias horas. El sistema ECO regula automáticamente el funcionamiento del equipo para mantener una temperatura confortable utilizando la menor cantidad posible de electricidad.

En algunos casos, el ambiente puede tardar unos minutos más en calentarse. Pero a largo plazo, el ahorro energético suele ser considerable. Los fabricantes explicaron que esta función resulta especialmente útil durante la noche o en jornadas donde el aparato necesita funcionar durante períodos prolongados.

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Los consejos más efectivos para gastar menos en invierno

Además de configurar correctamente el aire acondicionado, existen otras medidas que permiten reducir el consumo energético durante los meses más fríos.

Entre las principales recomendaciones aparecen:

Cerrar puertas y ventanas para evitar pérdidas de calor.

Limpiar los filtros del aire acondicionado de forma periódica.

Utilizar cortinas gruesas o persianas durante la noche.

Aprovechar la entrada de luz solar durante el día.

Mantener una buena aislación térmica en techos y paredes.

Activar el modo ECO cuando el equipo permanezca varias horas encendido.

Evitar temperaturas extremas dentro del hogar.

Los técnicos también señalaron que un mantenimiento adecuado puede mejorar notablemente el rendimiento del equipo.

Un filtro sucio, por ejemplo, dificulta la circulación del aire y obliga al aparato a consumir más energía para alcanzar la temperatura configurada.

El hábito que puede cambiar la factura de luz este invierno

Con las tarifas eléctricas en aumento, cada pequeño cambio en el uso cotidiano de los electrodomésticos puede marcar una diferencia importante a fin de mes. En ese contexto, ajustar correctamente el aire acondicionado se transformó en una de las estrategias más efectivas para reducir gastos sin resignar comodidad.

La recomendación de mantener el equipo entre 20°C y 22°C no surgió por casualidad. Se trata del rango considerado más eficiente por especialistas en climatización y consumo energético.

Lejos de lo que muchos imaginaban, subir el aire a 26°C o 28°C no acelera el calentamiento del ambiente. Solo provoca que el aparato trabaje más y gaste más electricidad. Por eso, cada vez más expertos insistieron en la importancia de modificar algunos hábitos domésticos para enfrentar el invierno sin que la factura de luz se dispare.