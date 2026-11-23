El niño presentó politraumatismos, hematomas, una herida cortante en el cuero cabelludo y excoriaciones en la pierna derecha. Su padre también resultó lesionado, aunque no trascendieron precisiones sobre la gravedad de sus heridas.

Tras el siniestro, el pequeño recibió asistencia médica y fue trasladado inicialmente al Centro Integral de Salud (CIS) de Las Termas de Río Hondo. Allí, los profesionales realizaron una primera evaluación y, debido a las características del golpe, resolvieron derivarlo a un establecimiento de mayor complejidad.

El traslado se realizó en ambulancia hasta el Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI), en la ciudad de Santiago del Estero, acompañado por su madre. El objetivo era realizar estudios especializados y determinar si el traumatismo en la cabeza había provocado alguna lesión interna.

El menor quedó bajo evaluación del área de Neurología y permanecía en observación mientras los médicos analizaban su evolución. La principal preocupación era descartar posibles complicaciones neurológicas derivadas de la caída.

De acuerdo con los datos difundidos por las fuentes policiales, el episodio se desencadenó cuando la bandera quedó atrapada en la rueda trasera de la motocicleta. La tela se introdujo en el mecanismo del vehículo y provocó la pérdida de estabilidad, con la posterior caída de sus dos ocupantes.

El caso volvió a poner en evidencia el peligro que puede representar trasladar banderas, prendas u otros elementos sueltos cerca de las partes móviles de una moto. En determinadas circunstancias, estos objetos pueden engancharse en las ruedas y provocar accidentes de consecuencias graves.

Mientras el niño continuaba bajo observación médica especializada, se aguardaban los resultados de los estudios para establecer el alcance de las lesiones y conocer cómo evolucionaba su estado de salud.