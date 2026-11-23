Agustín Torrubia nació el 27 de diciembre de 1950 y comenzó su recorrido deportivo en el gimnasio del Polideportivo de Vélez Sarsfield, donde se formó en lucha libre y grecorromana.

Ese entrenamiento fue el que lo llevó a dar un salto inesperado en 1973, cuando se incorporó al espectáculo de Martín Karadagián para interpretar a El Príncipe de Nápoli.

El personaje tenía una particularidad: había surgido como parte de una campaña publicitaria de la marca de fideos secos Nápoli, que ya había utilizado figuras promocionales durante el año anterior. Pero su presencia en el ring terminó convirtiéndolo en uno de los nombres recordados de aquella temporada.

Su presentación estaba asociada al trigo candeal y tenía una canción que lo definía como "el más noble luchador". Además, llevaba una espiga de trigo como parte de su caracterización y, dentro de la lógica del programa, integraba el grupo de los buenos.

Durante el verano de 1973, Torrubia participó de distintas funciones en Mar del Plata. También apareció en el álbum de figuritas y en una producción de la revista TV Guía, en una etapa en la que los personajes de Titanes en el Ring trascendían la pantalla y se convertían en verdaderos fenómenos populares.

Su paso por la televisión fue breve. Después de algunas presentaciones en Canal 11, dejó la compañía y el personaje de El Príncipe de Nápoli quedó en manos de Miguel Ángel Petri.

Una de las versiones sobre su salida señala que Torrubia tenía otras aspiraciones deportivas. Continuaba compitiendo como luchador de Vélez y planeaba participar en los Juegos Panamericanos de 1975, cuya sede original iba a ser Santiago de Chile. Tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet, el escenario cambió: la competencia pasó primero por San Pablo y finalmente se trasladó a Ciudad de México.

Pero la historia de Torrubia en Titanes en el Ring también tuvo consecuencias para otros deportistas de Vélez. Tres compañeros con los que compartía entrenamientos, Juan Manuel Figueroa, José María Fernández y Alfredo Giuffré, lo visitaron durante una de las funciones en Mar del Plata.

Los tres se subieron al ring y llamaron la atención del propio Karadagián, que decidió convocarlos para sumarlos al espectáculo. Así nacieron otras figuras recordadas del ciclo: Figueroa se convirtió en La Momia, Fernández interpretó a El Pibe 10 y Giuffré pasó a ser El Ejecutivo.

La despedida de Torrubia vuelve a poner en primer plano una época de la televisión argentina que dejó personajes, canciones y recuerdos en varias generaciones. Para los hinchas de Vélez, además, se va un hombre identificado con el club y con una pasión que, según destacaron desde la institución, supo compartir con quienes lo rodeaban.