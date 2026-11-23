De acuerdo con el relato de su padre, el impacto lo dejó indefenso y sin posibilidad de reaccionar. Después de la agresión, el atacante se retiró caminando y fue seguido por sus dos acompañantes. Una mujer que trabaja en un comercio cercano intervino para evitar que la situación continuara.

Pablo sostuvo que los otros dos jóvenes habrían tenido un papel en el episodio y que se ubicaron de manera que el amigo de Santiago no pudiera intervenir para defenderlo.

“No pude hacer nada”, le contó Santiago a su padre después del ataque.

La hipótesis de los celos y los antecedentes del agresor

La familia de la víctima cree que el ataque estuvo relacionado con que Santiago está conociendo a la ex pareja del presunto agresor. “Fue agresión directa y premeditada”, afirmó Pablo en diálogo con TN, quien insistió en que su hijo estaba tomando una gaseosa con un amigo y que no hubo ningún intercambio previo que desencadenara la golpiza.

El padre también aseguró que el joven señalado como agresor ya habría protagonizado otros episodios violentos. Según contó, habló con la madre del atacante y ella le reconoció que existían antecedentes de ese tipo.

Pablo aclaró que no busca responsabilizar a todos los jugadores de rugby por lo ocurrido, aunque describió al presunto agresor como una persona violenta.

Cómo se encuentra Santiago y qué hará la familia

Santiago se encuentra en su casa, en recuperación y bajo tratamiento con calmantes, hielo y antiinflamatorios. Según explicó su padre, ya se realizó estudios médicos y permanece en reposo.

La familia adelantó que realizará la denuncia directamente ante la Fiscalía. Pablo también mencionó que el padre del joven señalado como agresor es policía.

“Mi hijo está bien”, expresó, y agradeció que el episodio no haya tenido consecuencias más graves.