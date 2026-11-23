Al ser consultado por la causa del desmayo, confirmó que se produce una disminución de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Para graficarlo, utilizó una expresión contundente: “Baja la presión, baja la frecuencia cardíaca y la persona cae porque, vulgarmente, no le llega agua al tanque. Básicamente es eso, no le llega oxígeno al cerebro”.

Además, recordó su propia experiencia con el calor de Barranquilla y describió la humedad como extrema.

El médico también explicó cómo asistir a alguien que atraviesa este cuadro. Según indicó, es importante mantener a la persona recostada entre 10 y 15 minutos, elevarle las piernas para favorecer la circulación de sangre hacia el cerebro e hidratarla, especialmente después de realizar actividad física intensa.

Por otra parte, señaló que entre los síntomas previos pueden aparecer náuseas, aturdimiento, visión de túnel, sudoración fría y palidez. Incluso mencionó que algunas personas pueden descompensarse al presenciar situaciones que les generan impresión, como ver sangre o una cirugía.

Finalmente, Capuya detalló que, una vez que el paciente llega al centro médico, deben controlarle la temperatura, la presión y la frecuencia cardíaca. También pueden indicarse un electrocardiograma y un ecocardiograma para descartar posibles alteraciones estructurales del corazón.

Mientras observaba las imágenes del episodio de Paredes, Moria cerró con una expresión de preocupación: “Nos asustó el chiquito, mirá ahí la cara, pobrecito, como de pánico”.

Qué dijo Leandro Paredes sobre su desamyo que generó una enorme preocupación

Este fin de semana, Boca Juniors vivió una jornada de festejos al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, luego de imponerse por 2 a 0 frente a Atlético Mineiro de Brasil en Barranquilla, Colombia. Sin embargo, la celebración quedó momentáneamente interrumpida por un episodio que generó alarma entre los hinchas y el plantel.

El protagonista fue Leandro Paredes, capitán del equipo, quien sufrió un desmayo cuando todavía se encontraba en el campo de juego, minutos después de finalizar el encuentro. El futbolista estaba realizando una entrevista con el periodista Marcelo Benedetto para DSports, en la que analizaba la consagración y el nuevo título internacional conseguido por el club después de 18 años.

De manera inesperada, mientras conversaba frente a las cámaras, el mediocampista se desplomó y cayó al suelo. La reacción fue inmediata: el cronista se acercó para asistirlo y varias personas que estaban en el lugar también acudieron para ayudarlo. La escena despertó una profunda preocupación durante algunos minutos.

Ante lo ocurrido, Paredes fue trasladado a una clínica cercana para someterse a estudios médicos y comprobar que se encontrara en buenas condiciones de salud.

Una vez recuperado, el jugador compartió una fotografía desde el centro médico, donde se lo veía acostado en una camilla, y llevó tranquilidad a sus seguidores. "Estamos bien, aguante Boca hoy y siempre", escribió en sus historias de Instagram.

Poco después, recibió el alta y regresó al hotel donde se alojaba el resto del plantel para continuar con los festejos.

Más tarde, el capitán volvió a referirse al episodio y explicó qué le había sucedido. "Somos campeones. Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas", expresó, ya más tranquilo y feliz por la consagración.