Coldplay en Argentina: los Soda Stereo, Charly Alberti y Zeta, se sumaron como invitados en River 

Soda Stereo y Coldplay 1.jpg Los Soda Stereo, Charly Alberti y Zeta Bosio, junto al líder de Coldplay, Chris Martin, anoche en el noveno show de la banda británica en River.

"Para los que ya no están", dijo emocionado el líder de la banda británica, quien contó con los ex Soda también para el momento de "Yellow", una de las baladas más icónicas del cuarteto.

De esta manera, se concretó lo que venía rumoreándose desde el inicio de la serie de shows, sobre todo por la cercanía entre ambas formaciones. Cabe recordar que Martin participó a través de un video con su voz en la versión de "De música ligera" durante los recientes conciertos que Zeta y Charly realizaron como despedida de Soda Stereo.

En los shows anteriores de Coldplay en River, el grupo invitó a Tini Stoessel en dos ocasiones, quien participó en "Let Somebody Go" y su éxito propio "Carne y hueso"; y con Jin, el mayor de los integrantes de la banda de K-pop BTS, en una oportunidad, en el tema "My Universe".

Coldplay cierra esta noche su histórica serie de diez conciertos en River, momento en el cual batirá el récord de shows en ese escenario en una misma visita.

Coldplay: Tini Stoessel sorprendió tocando con la banda en su quinto show en River

Cuando Coldplay llegó a la mitad de un recorrido histórico, la banda encabezada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion celebró su quinto show en River con una invitada mega especial que sorprendió a los más de 65 mil personas presentes: Tini Stoessel.

De esta manera, el condimento especial de esta quinta noche de Coldplay en el país tuvo un sabor bien argentino que fue ovacionado por el público. En ese momento, Chris Martin se sentó al piano y cantó Let Somebody Go junto a Tini - que en los primeros cuatro conciertos la había hecho junto a H.E.R.-.

Tini Stoessel Tini Stoessel, una de las invitadas a subirse al escenario en los shows de Coldplay en River.

Luego, cuando la Triple T más famosa comenzó con los primeros guiños de Carne y Hueso (“Si pudiera despertar y no pensarte, lo haría” comenzó Tini, el público estalló en gritos de emoción al reconocer la balada arrolladora de la artista), la interpretación generó una conmoción masiva imposible de olvidar.

De esta manera, Coldplay continuó sumando experiencias únicas en el cruce con otros talentos y sonidos diversos, donde se produce una magia inigualable, traspasando cualquier barrera de idiomas, de fronteras y de géneros musicales.