La cantante callejera que se desnudó en Florida ahora la rompe en una cruzada en Twitter para telonear a Coldplay

https://twitter.com/denisseromano/status/1531976603546312707 Desde 2014 toco canciones de Coldplay en la calle, me re merezco abrir uno de los shows, me ayudan con RT a ver si llego a la persona indicada? #Coldplay pic.twitter.com/w1df8CbUXL — Denisse Romano (@denisseromano) June 1, 2022

Denise Romano viene de estrenar un tema llamado Paul no es Lennon que invita ya con su nombre provocador a una protesta y revelación de un artista que también es un ciudadano, padeciendo el sistema y los cambios nefastos del mundo, tanto en la vida como en la industria de la música, en esta canción se dicen cosas que nadie quiere decir, pero más de uno las ha pensado, o pasado.

En consecuencia, la joven se desnudó hace pocas semanas en calle Florida donde suele tocar a menudo para protestar contra la industria de la música.

"No quiero hacer cosas vacías. Es una protesta a favor de los músicos y tocada por músicos. Sin Auto-tune (plugin para afinar). Me han cerrado la puerta muchas personas porque no estoy haciendo reggaeton", le contó a A24.com.

Y agregó: "No es contra el género si no contra la industria de la música que te cierra puertas constantemente".

La protesta fue muy bien recibida por mucha gente que estaba en el lugar y varios videos se hicieron virales.

A fuerza de empuje e independencia en una de esas los productores que traen a Coldplay ven la campaña y la invitan a tocar como telonera en las fechas que la banda realizará en nuestro país.