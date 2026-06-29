Denuncian corrupción en el Mundial: piden investigación y la descalificación de dos países ya

Hasta el momento no existe ninguna prueba oficial que confirme que haya existido un arreglo, ni la FIFA emitió un comunicado sobre el episodio. Sin embargo, eso no frenó la furia de los hinchas, que inundaron las redes sociales con pedidos para que el máximo organismo del fútbol abra una investigación y determine si hubo algún tipo de irregularidad.

Las publicaciones acumulan millones de reproducciones y miles de comentarios. Muchos recuerdan antecedentes históricos de partidos cuestionados y aseguran que este encuentro merece una revisión exhaustiva.

"Los mismos protagonistas de siempre. No es la primera vez que estas selecciones arreglan un partido", escribió una usuaria, reflejando el clima de sospecha que domina las redes sociales.

Mientras el debate crece minuto a minuto, la presión sobre la FIFA aumenta. Miles de aficionados insisten en que el organismo revise las imágenes, analice el desarrollo del encuentro y aclare si todo fue simplemente una coincidencia deportiva o si existen elementos que justifiquen una investigación formal.

Por ahora, el resultado sigue siendo oficial y no hay ninguna denuncia confirmada por las autoridades del torneo. Sin embargo, el video ya se volvió viral instaló una enorme polémica.