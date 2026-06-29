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Denuncian corrupción en el Mundial: piden investigación y la descalificación de dos países ya

¿Partido arreglado? El video que sacude al Mundial 2026 y desató un escándalo: piden suspender a dos selecciones. Miralo.

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Denuncian corrupción en el Mundial: piden investigación y la descalificación de dos países ya

El Mundial 2026 quedó envuelto en una tormenta de sospechas. Un video que se volvió viral en las últimas horas encendió todas las alarmas y desató una verdadera ola de indignación en las redes sociales, donde miles de fanáticos reclaman que la FIFA investigue lo ocurrido durante el impactante empate 3-3 entre Argelia y Austria, un resultado que dejó afuera a Irán y que hoy está bajo la lupa.

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Las imágenes, que circulan a toda velocidad en distintas plataformas, muestran la reacción desesperada de jugadores y miembros del cuerpo técnico de Austria inmediatamente después del tercer gol convertido por Argelia en los minutos finales del encuentro. Lo que para muchos parecía un festejo o un momento de tensión deportiva, para otros escondía algo mucho más inquietante.

Según sostienen quienes difundieron el video, los futbolistas austríacos habrían reaccionado con enojo porque ese gol rompía un supuesto acuerdo para mantener un empate que beneficiaba a ambas selecciones. Minutos después, el marcador terminó igualado 3-3, exactamente el resultado que clasificó tanto a Argelia como a Austria y dejó eliminado a Irán.

Como si eso no alcanzara, usuarios aseguran que en la grabación también se escuchan voces cercanas al campo diciendo: "Calmense, va a quedar 3-3". Esa frase, que rápidamente se viralizó, alimentó aún más las sospechas y convirtió el partido en uno de los temas más discutidos del campeonato.

Hasta el momento no existe ninguna prueba oficial que confirme que haya existido un arreglo, ni la FIFA emitió un comunicado sobre el episodio. Sin embargo, eso no frenó la furia de los hinchas, que inundaron las redes sociales con pedidos para que el máximo organismo del fútbol abra una investigación y determine si hubo algún tipo de irregularidad.

Las publicaciones acumulan millones de reproducciones y miles de comentarios. Muchos recuerdan antecedentes históricos de partidos cuestionados y aseguran que este encuentro merece una revisión exhaustiva.

"Los mismos protagonistas de siempre. No es la primera vez que estas selecciones arreglan un partido", escribió una usuaria, reflejando el clima de sospecha que domina las redes sociales.

Mientras el debate crece minuto a minuto, la presión sobre la FIFA aumenta. Miles de aficionados insisten en que el organismo revise las imágenes, analice el desarrollo del encuentro y aclare si todo fue simplemente una coincidencia deportiva o si existen elementos que justifiquen una investigación formal.

Por ahora, el resultado sigue siendo oficial y no hay ninguna denuncia confirmada por las autoridades del torneo. Sin embargo, el video ya se volvió viral instaló una enorme polémica.

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