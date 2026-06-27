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Desafío matemático: el cálculo que pocos logran resolver en menos de 10 segundos

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.

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El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente la siguiente expresión numérica: (9 × 5 + 7 × 5) + 80 ÷ 2²

Leé también Desafío matemático: la cuenta que pocos logran resolver correctamente
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones. Por último, sumas y restas.

Para ello es necesario aplicar la jerarquía de operaciones, conocida como PEMDAS, que establece el orden en el que deben resolverse los cálculos: primero paréntesis y potencias, luego multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y finalmente sumas y restas.

Resolución paso a paso del desafío matemático (9 × 5 + 7 × 5) + 80 ÷ 2²

1. Potencia:

2² = 4

La expresión queda entonces:

(9 × 5 + 7 × 5) + 80 ÷ 4

2. Multiplicaciones dentro del paréntesis:

9 × 5 = 45

7 × 5 = 35

3. Suma dentro del paréntesis:

45 + 35 = 80

La operación se simplifica a:

80 + 80 ÷ 4

4. División:

80 ÷ 4 = 20

5. Suma final:

80 + 20 =

Resultado final 100

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

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