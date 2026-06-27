Desafío matemático: el cálculo que pocos logran resolver en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente la siguiente expresión numérica: (9 × 5 + 7 × 5) + 80 ÷ 2²
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente la siguiente expresión numérica: (9 × 5 + 7 × 5) + 80 ÷ 2²
Para ello es necesario aplicar la jerarquía de operaciones, conocida como PEMDAS, que establece el orden en el que deben resolverse los cálculos: primero paréntesis y potencias, luego multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y finalmente sumas y restas.
1. Potencia:
2² = 4
La expresión queda entonces:
(9 × 5 + 7 × 5) + 80 ÷ 4
2. Multiplicaciones dentro del paréntesis:
9 × 5 = 45
7 × 5 = 35
3. Suma dentro del paréntesis:
45 + 35 = 80
La operación se simplifica a:
80 + 80 ÷ 4
4. División:
80 ÷ 4 = 20
5. Suma final:
80 + 20 =
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.