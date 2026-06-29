Se sintió una fuerte réplica en Venezuela: rescates contrarreloj y estallidos de bronca

Un nuevo temblor volvió a sacudir este lunes por la mañana a Caracas y La Guaira, en medio del operativo de rescate que continúa tras los devastadores terremotos registrados la semana pasada en Venezuela.
La réplica, de magnitud 4,6, se registró este lunes por la mañana y obligó a cientos de personas a evacuar sus viviendas. Ya se contabilizan más de 400 réplicas desde los terremotos que dejaron cerca de 1.500 muertos.
Nuevas réplicas en Venezuela: entre la desesperación de los sobrevivientes y los estallidos de bronca contra el Estado
Un nuevo temblor volvió a sacudir este lunes por la mañana a Caracas y La Guaira, en medio del operativo de rescate que continúa tras los devastadores terremotos registrados la semana pasada en Venezuela.
La réplica ocurrió poco después de las 7:00 (hora local) y fue percibida con fuerza en distintos sectores de la capital venezolana y en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos del miércoles.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento tuvo una magnitud de 4,6 y su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, sobre la costa venezolana. El nuevo temblor obligó a numerosos vecinos a salir nuevamente de sus viviendas por precaución.
Desde los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el miércoles pasado, las autoridades reportaron más de 400 réplicas, por lo que continúan vigentes distintas medidas preventivas, como la restricción en el uso de ascensores y el corte del suministro de gas natural en algunas zonas, especialmente en Caracas.
Los especialistas estiman que la actividad sísmica podría extenderse durante aproximadamente 15 días.
La nueva réplica se produjo mientras rescatistas venezolanos e internacionales continúan trabajando entre los escombros en busca de sobrevivientes.
Las autoridades mantienen desplegados operativos en distintos puntos de La Guaira, donde el derrumbe de edificios provocó la mayor cantidad de víctimas y daños materiales. Según datos oficiales, 774 edificios resultaron afectados por los terremotos, de los cuales 189 colapsaron por completo.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió mantener las tareas de rescate y anunció medidas para asistir a las familias que perdieron sus viviendas.
Paralelamente, damnificados denuncia una fuerte politización en las labores de rescate por parte del régimen encabezado por Delcy Rodríguez.
Según testimonios recogidos por Natalia Rocca, corresponsal de A24 en Venezuela, "impiden el trabajo de rescatistas para que sea su gente la que aparezca rescatando" y excluyen a militantes opositores del proceso.
Además, algunos rescatistas son retirados para participar en actos públicos oficiales. La combinación entre la falta de información oficial sobre desaparecidos y las trabas políticas impuestas a los equipos de rescate genera indignación social y profundiza la sensación de abandono entre los afectados.
Mientras avanzan los operativos, también crece la preocupación por la situación humanitaria en las zonas afectadas.
En distintos sectores de La Guaira continúan las labores con maquinaria pesada para remover escombros, mientras miles de personas permanecen fuera de sus hogares.
De acuerdo con el último balance oficial, los terremotos dejaron 1.450 muertos y 3.150 heridos. Además, equipos de rescate provenientes de más de 20 países participan de los operativos de búsqueda en las áreas afectadas.