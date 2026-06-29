Se sintió una fuerte réplica en Venezuela: rescates contrarreloj y estallidos de bronca

Los especialistas estiman que la actividad sísmica podría extenderse durante aproximadamente 15 días.

Siguen las tareas de rescate y hay denuncias de los damnificados

La nueva réplica se produjo mientras rescatistas venezolanos e internacionales continúan trabajando entre los escombros en busca de sobrevivientes.

Las autoridades mantienen desplegados operativos en distintos puntos de La Guaira, donde el derrumbe de edificios provocó la mayor cantidad de víctimas y daños materiales. Según datos oficiales, 774 edificios resultaron afectados por los terremotos, de los cuales 189 colapsaron por completo.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió mantener las tareas de rescate y anunció medidas para asistir a las familias que perdieron sus viviendas.

Paralelamente, damnificados denuncia una fuerte politización en las labores de rescate por parte del régimen encabezado por Delcy Rodríguez.

TERREMOTO EN VENEZUELA: DAMNIFICADOS DENUNCIAN LA INACCIÓN DEL RÉGIMEN DE DELCY RODRÍGUEZ

Según testimonios recogidos por Natalia Rocca, corresponsal de A24 en Venezuela, "impiden el trabajo de rescatistas para que sea su gente la que aparezca rescatando" y excluyen a militantes opositores del proceso.

Además, algunos rescatistas son retirados para participar en actos públicos oficiales. La combinación entre la falta de información oficial sobre desaparecidos y las trabas políticas impuestas a los equipos de rescate genera indignación social y profundiza la sensación de abandono entre los afectados.

Venezuela: continúa la emergencia

Mientras avanzan los operativos, también crece la preocupación por la situación humanitaria en las zonas afectadas.

En distintos sectores de La Guaira continúan las labores con maquinaria pesada para remover escombros, mientras miles de personas permanecen fuera de sus hogares.

De acuerdo con el último balance oficial, los terremotos dejaron 1.450 muertos y 3.150 heridos. Además, equipos de rescate provenientes de más de 20 países participan de los operativos de búsqueda en las áreas afectadas.