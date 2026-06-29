El desgarrador relato de Diego Ramos: así se enteró de la muerte de Ernestina Pais "no aparecía"

Ramos explicó que, en un primer momento, nadie imaginó la dimensión de lo que estaba ocurriendo.

"A las ocho de la noche uno llega una hora antes de la función. Ella era muy puntual y ocho y pico no llegaba, pero no reparamos en eso porque estábamos en un teatro cerca de su casa. Ella venía con tiempo, llegaba perfecto. No era que la estábamos apurando ni corriendo", relató.

Sin embargo, todo cambió de manera abrupta cuando un llamado telefónico hizo estallar la tranquilidad del elenco.

La noticia comenzó a llegar desde afuera, antes incluso de que sus propios compañeros supieran qué había ocurrido.

"Un periodista llamó a José María Muscari y le preguntó qué se sabía de Ernestina y del accidente de tren. José no le contestó y ahí empezó a llamarla desesperadamente", contó Ramos.

El actor aclaró que esos llamados ya no tenían relación con la función. "No era para apurarla. Ya había sucedido el hecho. Era porque se había enterado de que algo muy grave había pasado."

A partir de ese momento comenzaron los minutos más difíciles. Sin información oficial, los integrantes de la obra empezaron a buscar respuestas en las redes sociales, mientras la incertidumbre se mezclaba con el miedo.

"No sabíamos nada. Empezamos a mirar las redes y, cuando se confirmó... imaginate. Muchos familiares muy cercanos se enteraron por la televisión, lamentablemente", lamentó.

Con la sala preparada para recibir al público y la función programada para las 21, Diego Ramos tuvo que enfrentar uno de los momentos más dolorosos de su carrera: salir a comunicar que la obra quedaba suspendida.

"No quise dar demasiadas explicaciones porque tampoco sabíamos. Rogaba que nadie me preguntara y que nadie se enojara. Uno nunca sabe cómo puede reaccionar la gente. Por suerte entendieron."

Más allá del inmenso dolor, el actor eligió recordar el gran momento artístico que atravesaba Ernestina. "Me sumé hace muy poquito y ella estaba feliz como actriz. Creo que se descubrió sobre el escenario. Disfrutaba muchísimo lo que hacía y también acompañaba a todos sus compañeros."

También destacó la valentía con la que la conductora hablaba públicamente sobre sus problemas de adicciones y el mensaje que buscaba transmitir. "Creo que si hay algo que deja ella es ese compromiso con lo que le pasaba, dando todo el tiempo ese mensaje. Estaba reafirmándose en que quería curarse."

Luego compartió una profunda reflexión sobre una problemática que, según explicó, muchas veces es incomprendida.

"Cuando uno tiene un familiar postrado no se enoja porque no puede caminar. Un adicto no puede. Muchas veces no entendemos que la enfermedad domina la mente. Lamentablemente, es una enfermedad."

Respecto al futuro de El divorcio, Ramos admitió que todavía no existen definiciones. "Veremos... es muy difícil todo, pero veremos."

Finalmente, recordó una frase de la madre de Ernestina que hoy adquiere un significado especial. "¿Y a quién van a poner? Porque ella tenía una energía muy fuerte. Van a tener que buscar a alguien acorde."

El estremecedor relato de Diego Ramos permitió conocer cómo fueron aquellos minutos de incertidumbre, cuando nadie imaginaba que una espera habitual terminaría convirtiéndose en una de las noches más tristes para el teatro argentino.