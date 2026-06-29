En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Dolor

El desgarrador relato de Diego Ramos: así se enteró de la muerte de Ernestina Pais "no aparecía"

La noche que terminó en horror: el estremecedor testimonio de Diego Ramos sobre la muerte de Ernestina Pais. Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
El desgarrador relato de Diego Ramos: así se enteró de la muerte de Ernestina Pais no aparecía

El mundo del espectáculo sigue profundamente conmocionado por la trágica muerte de Ernestina Pais. La periodista y conductora falleció a los 54 años luego de que el vehículo en el que viajaba fuera arrollado por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro, cuando se dirigía a Tigre para protagonizar una nueva función de la obra El divorcio.

Leé también Tras sorprender junto a Bad Bunny en Londres, Gorillaz confirmó su regreso a la Argentina
tras sorprender junto a bad bunny en londres, gorillaz confirmo su regreso a la argentina

Mientras el país intentaba asimilar la noticia, Diego Ramos contó por primera vez el dramático momento que vivió el elenco cuando comenzaron a notar que algo no estaba bien. La actriz, conocida por su puntualidad, nunca llegó al teatro, y la preocupación se transformó en una verdadera pesadilla.

En diálogo con La mañana de Moria, el actor reconstruyó minuto a minuto las horas más angustiantes que atravesaron detrás del escenario.

"Estábamos armando la función de la noche y no aparecía, no sabíamos qué estaba sucediendo. Y no era que estaba llegando tarde ni nada por el estilo", recordó con visible emoción.

Ramos explicó que, en un primer momento, nadie imaginó la dimensión de lo que estaba ocurriendo.

"A las ocho de la noche uno llega una hora antes de la función. Ella era muy puntual y ocho y pico no llegaba, pero no reparamos en eso porque estábamos en un teatro cerca de su casa. Ella venía con tiempo, llegaba perfecto. No era que la estábamos apurando ni corriendo", relató.

Sin embargo, todo cambió de manera abrupta cuando un llamado telefónico hizo estallar la tranquilidad del elenco.

La noticia comenzó a llegar desde afuera, antes incluso de que sus propios compañeros supieran qué había ocurrido.

"Un periodista llamó a José María Muscari y le preguntó qué se sabía de Ernestina y del accidente de tren. José no le contestó y ahí empezó a llamarla desesperadamente", contó Ramos.

El actor aclaró que esos llamados ya no tenían relación con la función. "No era para apurarla. Ya había sucedido el hecho. Era porque se había enterado de que algo muy grave había pasado."

A partir de ese momento comenzaron los minutos más difíciles. Sin información oficial, los integrantes de la obra empezaron a buscar respuestas en las redes sociales, mientras la incertidumbre se mezclaba con el miedo.

"No sabíamos nada. Empezamos a mirar las redes y, cuando se confirmó... imaginate. Muchos familiares muy cercanos se enteraron por la televisión, lamentablemente", lamentó.

Con la sala preparada para recibir al público y la función programada para las 21, Diego Ramos tuvo que enfrentar uno de los momentos más dolorosos de su carrera: salir a comunicar que la obra quedaba suspendida.

"No quise dar demasiadas explicaciones porque tampoco sabíamos. Rogaba que nadie me preguntara y que nadie se enojara. Uno nunca sabe cómo puede reaccionar la gente. Por suerte entendieron."

Más allá del inmenso dolor, el actor eligió recordar el gran momento artístico que atravesaba Ernestina. "Me sumé hace muy poquito y ella estaba feliz como actriz. Creo que se descubrió sobre el escenario. Disfrutaba muchísimo lo que hacía y también acompañaba a todos sus compañeros."

También destacó la valentía con la que la conductora hablaba públicamente sobre sus problemas de adicciones y el mensaje que buscaba transmitir. "Creo que si hay algo que deja ella es ese compromiso con lo que le pasaba, dando todo el tiempo ese mensaje. Estaba reafirmándose en que quería curarse."

Luego compartió una profunda reflexión sobre una problemática que, según explicó, muchas veces es incomprendida.

"Cuando uno tiene un familiar postrado no se enoja porque no puede caminar. Un adicto no puede. Muchas veces no entendemos que la enfermedad domina la mente. Lamentablemente, es una enfermedad."

Respecto al futuro de El divorcio, Ramos admitió que todavía no existen definiciones. "Veremos... es muy difícil todo, pero veremos."

Finalmente, recordó una frase de la madre de Ernestina que hoy adquiere un significado especial. "¿Y a quién van a poner? Porque ella tenía una energía muy fuerte. Van a tener que buscar a alguien acorde."

El estremecedor relato de Diego Ramos permitió conocer cómo fueron aquellos minutos de incertidumbre, cuando nadie imaginaba que una espera habitual terminaría convirtiéndose en una de las noches más tristes para el teatro argentino.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
El otro drama de la familia Pais: quién es el joven condenado por robo que desapareció de la vida pública
Crueldad total: destrozaron a Carla Peterson por cómo luce a los 52 años
Denuncian corrupción en el Mundial: piden investigación y la descalificación de dos países ya

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar