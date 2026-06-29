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ANSES confirmó el calendario de pagos de julio 2026 para jubilados y pensionados

ANSES confirmó el cronograma de pagos de julio para jubilados, pensionados y Pensiones No Contributivas, con fechas organizadas según la terminación del DNI y una nueva actualización de haberes.

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ANSES confirmó el calendario de pagos de julio 2026 para jubilados y pensionados

ANSES confirmó el calendario de pagos de julio 2026 para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a julio de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). El cronograma comenzará el próximo 8 de julio y, como ocurre habitualmente, las fechas de acreditación se organizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Además de las fechas de cobro, los beneficiarios recibirán una nueva actualización en sus haberes, producto del mecanismo de movilidad que ajusta las prestaciones de acuerdo con la evolución de la inflación.

Miles de adultos mayores ya comenzaron a consultar cuándo cobrarán sus ingresos durante el séptimo mes del año para organizar gastos, pagos y obligaciones. Con el calendario oficial ya definido, ANSES aportó previsibilidad sobre las acreditaciones de julio.

Aumento para jubilados en julio

Los haberes previsionales volverán a actualizarse en julio en función del índice de inflación correspondiente a mayo. Las estimaciones privadas anticipan un incremento que podría ubicarse entre el 2,1% y el 2,5%.

La suba impactará sobre:

  • Jubilaciones.
  • Pensiones.
  • Pensiones No Contributivas.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

De esta manera, los beneficiarios recibirán un nuevo ajuste mensual que busca acompañar la evolución de los precios.

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Calendario de pago para Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas serán los primeros en cobrar durante julio.

Las fechas quedaron establecidas de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

Los beneficiarios podrán consultar la acreditación de sus haberes a través de los canales habituales de ANSES.

Fechas de cobro para jubilados y pensionados que perciben la mínima

El calendario para quienes cobran el haber mínimo se extenderá entre el 8 y el 22 de julio.

Las fechas confirmadas son:

  • DNI terminado en 0: 8 de julio.
  • DNI terminado en 1: 10 de julio.
  • DNI terminado en 2: 13 de julio.
  • DNI terminado en 3: 14 de julio.
  • DNI terminado en 4: 15 de julio.
  • DNI terminado en 5: 16 de julio.
  • DNI terminado en 6: 17 de julio.
  • DNI terminado en 7: 20 de julio.
  • DNI terminado en 8: 21 de julio.
  • DNI terminado en 9: 22 de julio.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo jubilatorio, ANSES estableció el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

De esta manera, el organismo previsional completará el pago de todas las prestaciones previsionales antes de finalizar el mes.

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