ANSES confirmó el calendario de pagos de julio 2026 para jubilados y pensionados

La suba impactará sobre:
- Jubilaciones.
- Pensiones.
- Pensiones No Contributivas.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
De esta manera, los beneficiarios recibirán un nuevo ajuste mensual que busca acompañar la evolución de los precios.
ANSES en julio 2026: el Gobierno confirmó los nuevos montos de las PNC y la PUAM
Calendario de pago para Pensiones No Contributivas
Los titulares de Pensiones No Contributivas serán los primeros en cobrar durante julio.
Las fechas quedaron establecidas de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio.
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.
Los beneficiarios podrán consultar la acreditación de sus haberes a través de los canales habituales de ANSES.
Fechas de cobro para jubilados y pensionados que perciben la mínima
El calendario para quienes cobran el haber mínimo se extenderá entre el 8 y el 22 de julio.
Las fechas confirmadas son:
- DNI terminado en 0: 8 de julio.
- DNI terminado en 1: 10 de julio.
- DNI terminado en 2: 13 de julio.
- DNI terminado en 3: 14 de julio.
- DNI terminado en 4: 15 de julio.
- DNI terminado en 5: 16 de julio.
- DNI terminado en 6: 17 de julio.
- DNI terminado en 7: 20 de julio.
- DNI terminado en 8: 21 de julio.
- DNI terminado en 9: 22 de julio.
Jubilados y pensionados que superan la mínima
Para quienes perciben haberes superiores al mínimo jubilatorio, ANSES estableció el siguiente cronograma:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.
De esta manera, el organismo previsional completará el pago de todas las prestaciones previsionales antes de finalizar el mes.