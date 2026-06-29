ANSES confirmó el calendario de pagos de julio 2026 para jubilados y pensionados

La suba impactará sobre:

Jubilaciones.

Pensiones.

Pensiones No Contributivas.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

De esta manera, los beneficiarios recibirán un nuevo ajuste mensual que busca acompañar la evolución de los precios.

ANSES en julio 2026: el Gobierno confirmó los nuevos montos de las PNC y la PUAM

Calendario de pago para Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas serán los primeros en cobrar durante julio.

Las fechas quedaron establecidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

Los beneficiarios podrán consultar la acreditación de sus haberes a través de los canales habituales de ANSES.

Fechas de cobro para jubilados y pensionados que perciben la mínima

El calendario para quienes cobran el haber mínimo se extenderá entre el 8 y el 22 de julio.

Las fechas confirmadas son:

DNI terminado en 0: 8 de julio.

DNI terminado en 1: 10 de julio.

DNI terminado en 2: 13 de julio.

DNI terminado en 3: 14 de julio.

DNI terminado en 4: 15 de julio.

DNI terminado en 5: 16 de julio.

DNI terminado en 6: 17 de julio.

DNI terminado en 7: 20 de julio.

DNI terminado en 8: 21 de julio.

DNI terminado en 9: 22 de julio.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo jubilatorio, ANSES estableció el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

De esta manera, el organismo previsional completará el pago de todas las prestaciones previsionales antes de finalizar el mes.