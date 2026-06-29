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Atención jubilados ANSES: quiénes quedan afuera del bono en julio

El Gobierno confirmó el pago del bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados en julio, pero quienes superen los $481.787 de ingresos mensuales quedarán excluidos del refuerzo extraordinario de ANSES.

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Atención jubilados ANSES: quiénes quedan afuera del bono de ANSES en julio

Atención jubilados ANSES: quiénes quedan afuera del bono de ANSES en julio

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya conocen cómo quedarán sus haberes durante julio de 2026. Además del aumento correspondiente por movilidad, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, aunque no todos los beneficiarios podrán acceder al refuerzo.

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La medida busca reforzar los ingresos de quienes perciben las jubilaciones más bajas. Sin embargo, aquellos que superen determinado nivel de ingresos quedarán excluidos del beneficio.

Cuánto cobran los jubilados en julio

Con el incremento aplicado para julio, la jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.787,67. La actualización también impactará sobre la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y el resto de las prestaciones previsionales.

De esta manera, millones de jubilados y pensionados recibirán un aumento en sus haberes durante el séptimo mes del año.

Bono para jubilados en julio de 2026

El Gobierno nacional confirmó el pago de un nuevo bono extraordinario destinado a los sectores de menores ingresos del sistema previsional.

El refuerzo alcanzará a:

  • Jubilados y pensionados de ANSES.
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez o madres de siete hijos.

El objetivo de este pago adicional es compensar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo de los haberes más bajos.

Quiénes cobrarán el bono completo

Los jubilados que perciban ingresos equivalentes al haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000.

De esta manera, quienes cobren la jubilación mínima tendrán ingresos totales de $481.787,67 durante julio, resultado de la suma entre el haber mensual y el refuerzo extraordinario.

Cómo funciona el bono proporcional

Aquellos beneficiarios cuyos haberes superen la jubilación mínima no perderán automáticamente el bono.

En estos casos, el adicional se otorgará de forma proporcional hasta alcanzar el tope de $481.787. El monto del refuerzo disminuirá a medida que aumenten los ingresos del jubilado.

Por ejemplo, quienes cobren una jubilación cercana al límite establecido recibirán un bono menor al máximo de $70.000.

Estos jubilados no cobrarán ningún bono en julio

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos superen los $481.787 quedarán excluidos del beneficio.

Es decir, quienes perciban haberes superiores a ese monto únicamente cobrarán la jubilación correspondiente a julio, sin recibir ningún refuerzo extraordinario.

La decisión apunta a concentrar la ayuda económica en los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional.

Calendario de pagos para jubilados de la mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: 10 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.

Calendario de pagos para haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

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