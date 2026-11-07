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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 5) × 4 - 15 ÷ 3 + 37.

Leé también Desafío Matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

18 + 5 = 23

La expresión queda así: 23 × 4 - 15 ÷ 3 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

23 × 4 = 92 | 15 ÷ 3 = 5

La expresión queda así: 92 - 5 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

92 - 5 = 87 |

87 + 37 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés ordenar este problema sin apurarte?

Resultado final: 124

El error más común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si la cuenta se resolviera simplemente de izquierda a derecha. Por eso este tipo de juego es una buena manera de entrenar el cálculo mental, mejorar la concentración y repasar reglas básicas sin convertirlo en una tarea pesada.

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