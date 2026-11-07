Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 5) × 4 - 15 ÷ 3 + 37.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 5) × 4 - 15 ÷ 3 + 37.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
18 + 5 = 23
La expresión queda así: 23 × 4 - 15 ÷ 3 + 37
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
23 × 4 = 92 | 15 ÷ 3 = 5
La expresión queda así: 92 - 5 + 37
El cierre se hace de izquierda a derecha.
92 - 5 = 87 |
87 + 37 = ?
El error más común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si la cuenta se resolviera simplemente de izquierda a derecha. Por eso este tipo de juego es una buena manera de entrenar el cálculo mental, mejorar la concentración y repasar reglas básicas sin convertirlo en una tarea pesada.