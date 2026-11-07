Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

18 + 5 = 23

La expresión queda así: 23 × 4 - 15 ÷ 3 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

23 × 4 = 92 | 15 ÷ 3 = 5

La expresión queda así: 92 - 5 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

92 - 5 = 87 |

87 + 37 = ?

Resultado final: 124

El error más común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si la cuenta se resolviera simplemente de izquierda a derecha. Por eso este tipo de juego es una buena manera de entrenar el cálculo mental, mejorar la concentración y repasar reglas básicas sin convertirlo en una tarea pesada.