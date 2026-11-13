Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 6) + 8 × 8 - (40 - 7) + 36.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 6) + 8 × 8 - (40 - 7) + 36.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
14 × 6 = 84 | 40 - 7 = 33
La expresión queda así: 84 + 8 × 8 - 33 + 36
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
8 × 8 = 64
La expresión queda así: 84 + 64 - 33 + 36
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
84 + 64 = 148 |
148 - 33 = 115 |
115 + 36 = ?
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, saltear paréntesis o hacer las sumas antes de las multiplicaciones cambia por completo el camino. Practicar estos retos ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad para detectar qué operación corresponde hacer primero.