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Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 6) + 8 × 8 - (40 - 7) + 36.

Leé también Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te llevca resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

14 × 6 = 84 | 40 - 7 = 33

La expresión queda así: 84 + 8 × 8 - 33 + 36

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 8 = 64

La expresión queda así: 84 + 64 - 33 + 36

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

84 + 64 = 148 |

148 - 33 = 115 |

115 + 36 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: detectar la prioridad antes de ver la solución

Resultado final: 151

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, saltear paréntesis o hacer las sumas antes de las multiplicaciones cambia por completo el camino. Practicar estos retos ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad para detectar qué operación corresponde hacer primero.

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