Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

14 × 6 = 84 | 40 - 7 = 33

La expresión queda así: 84 + 8 × 8 - 33 + 36

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 8 = 64

La expresión queda así: 84 + 64 - 33 + 36

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

84 + 64 = 148 |

148 - 33 = 115 |

115 + 36 = ?

Resultado final: 151

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, saltear paréntesis o hacer las sumas antes de las multiplicaciones cambia por completo el camino. Practicar estos retos ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad para detectar qué operación corresponde hacer primero.